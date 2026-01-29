26 ضابطا اقسموا اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف

أقسم ستة وعشرون ضابطاً من العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة القاضي حرب، في قصر العدل ، بحضور عدد من ضباط المديرية.

وبالمناسبة ألقى القاضي حرب كلمة تمنى فيها للضباط التوفيق في مهامهم الجديدة في خدمة الوطن والمواطن.

ثم ألقى العقيد حسنين القرصيفي كلمة العام اللواء حسن ، أبرز ما جاء فيها:

لا بد من توجيه تحية خاصة إلى اللبناني. وإلى القضاة الذين يواصلون عملهم رغم الأزمات، إن التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية حتمية وطنية، لا خياراً إدارياً.

أنتم القيمة المُضافة. أنتم الذين ستحددون وستترجمون معنى العمل النوعي في اداء للأمن العام: بسلوككم اليومي، بانضباطكم، باحترامكم للقانون في التفاصيل الصغيرة قبل الكبرى. لا تستهينوا بأي شيء، ولا تظنوا أن النزاهة خيار فردي بلا أثر عام.

كونوا أوفياء لتضحيات زملائكم الذين سبقوكم، ولثقة الناس التي توضع بين أيديكم. تذكروا ان الزي العسكري ليس حصانة، بل مسؤولية مضاعفة، وأن السلطة اختبار يومي للأخلاق قبل أن تكون صلاحية.

فكونوا على قدر القسم، وعلى مستوى ، وعلى مسافة واحدة من الجميع، ليبقى الأمن عاماً".

"أيها الضباط،