لبنان
26 ضابطا اقسموا اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
Lebanon 24
29-01-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في
المديرية العامة للأمن العام
البيان التالي:
أقسم ستة وعشرون ضابطاً من
المديرية العامة للأمن
العام قبل ظهر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الاول لمحكمة
الاستئناف
القاضي
جورج
حرب، في قصر العدل
بيروت
، بحضور عدد من ضباط المديرية.
وبالمناسبة ألقى القاضي حرب كلمة تمنى فيها للضباط التوفيق في مهامهم الجديدة في خدمة الوطن والمواطن.
ثم ألقى العقيد حسنين القرصيفي كلمة
المدير العام للأمن
العام اللواء حسن
شقير
، أبرز ما جاء فيها:
"أيها الضباط،
لا بد من توجيه تحية خاصة إلى
القضاء
اللبناني. وإلى القضاة الذين يواصلون عملهم رغم الأزمات، إن التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية حتمية وطنية، لا خياراً إدارياً.
أنتم القيمة المُضافة. أنتم الذين ستحددون وستترجمون معنى العمل النوعي في اداء
المديرية العامة
للأمن العام: بسلوككم اليومي، بانضباطكم، باحترامكم للقانون في التفاصيل الصغيرة قبل
القضايا
الكبرى. لا تستهينوا بأي شيء، ولا تظنوا أن النزاهة خيار فردي بلا أثر عام.
كونوا أوفياء لتضحيات زملائكم الذين سبقوكم، ولثقة الناس التي توضع بين أيديكم. تذكروا ان الزي العسكري ليس حصانة، بل مسؤولية مضاعفة، وأن السلطة اختبار يومي للأخلاق قبل أن تكون صلاحية.
فكونوا على قدر القسم، وعلى مستوى
العلم
، وعلى مسافة واحدة من الجميع، ليبقى الأمن عاماً".
Advertisement
