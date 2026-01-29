الخطيب تسلم دعوة إفطار دار الفتوى ويؤكد: المواطنة والعيش المشترك أساس لبنان

شهد مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية حراكاً وطنياً ودينياً مكثفاً، حيث استقبل المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، الذي قدم له دعوة للمشاركة في حفل إفطار دار الفتوى بمناسبة شهر رمضان المبارك، في لقاء سادته أجواء التباحث في الوطنية والدينية المشتركة.



وفي سياق تعزيز مفاهيم الدولة الحديثة، التقى الشيخ الخطيب وفداً من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية" وممثلي عدة جمعيات مدنية، حيث أكد سماحته أن التنوع اللبناني ثروة تستوجب التمسك بالخطاب المعتدل والقيم الأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان، مباركاً كل مسعى يرسخ العيش المشترك القائم على المساواة بعيداً عن العصبيات.

، أعلن الدكتور أدونيس العكرا عقب اللقاء عن التحضير لمؤتمر وطني في أيار المقبل يهدف لمناشدة رئيس الجمهورية لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تطبيقاً للمادة 95 من ، مثمناً مواقف الشيخ الخطيب الداعمة لمبدأ المواطنية.



ختاماً، استقبل العلامة الخطيب وفد "اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم" برئاسة الدكتور ناجي خوري، حيث جرى البحث في التحضيرات لعيد سيدة البشارة الوطني في 25 آذار.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار رسالة الحوار والتلاقي رغم أجواء التشنج السياسي، فيما أوضح المحامي ميشال فغالي أن الزيارة تأتي ضمن جولة على القيادات الروحية لزرع قيم المحبة والتواصل، مشدداً على أن دعم الشيخ الخطيب يمثل ركيزة فكرية ومعنوية لتعزيز الروابط بين أبناء الوطن الواحد.



