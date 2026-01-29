تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الخطيب تسلم دعوة إفطار دار الفتوى ويؤكد: المواطنة والعيش المشترك أساس لبنان

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:17
الخطيب تسلم دعوة إفطار دار الفتوى ويؤكد: المواطنة والعيش المشترك أساس لبنان
شهد مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية حراكاً وطنياً ودينياً مكثفاً، حيث استقبل نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، الذي قدم له دعوة للمشاركة في حفل إفطار دار الفتوى بمناسبة شهر رمضان المبارك، في لقاء سادته أجواء التباحث في القضايا الوطنية والدينية المشتركة.

وفي سياق تعزيز مفاهيم الدولة الحديثة، التقى الشيخ الخطيب وفداً من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية" وممثلي عدة جمعيات مدنية، حيث أكد سماحته أن التنوع اللبناني ثروة تستوجب التمسك بالخطاب المعتدل والقيم الأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان، مباركاً كل مسعى يرسخ العيش المشترك القائم على المساواة بعيداً عن العصبيات.
 
من جهته، أعلن الدكتور أدونيس العكرا عقب اللقاء عن التحضير لمؤتمر وطني في أيار المقبل يهدف لمناشدة رئيس الجمهورية لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تطبيقاً للمادة 95 من الدستور، مثمناً مواقف الشيخ الخطيب الداعمة لمبدأ المواطنية.

ختاماً، استقبل العلامة الخطيب وفد "اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم" برئاسة الدكتور ناجي خوري، حيث جرى البحث في التحضيرات لعيد سيدة البشارة الوطني في 25 آذار.
 
وأكد اللقاء على أهمية استمرار رسالة الحوار والتلاقي رغم أجواء التشنج السياسي، فيما أوضح المحامي ميشال فغالي أن الزيارة تأتي ضمن جولة على القيادات الروحية لزرع قيم المحبة والتواصل، مشدداً على أن دعم الشيخ الخطيب يمثل ركيزة فكرية ومعنوية لتعزيز الروابط بين أبناء الوطن الواحد.

مواضيع ذات صلة
الحاج خلال زيارة دار الفتوى: الشفافية واختيار أفضل الكوادر أساس عملنا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي عكار يدعو للوحدة: لا لإقحام دار الفتوى في السجالات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: كلام نعيم قاسم كارثة على لبنان والعيش المشترك
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية وحصن للاعتدال في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

علي الخطي

نائب رئيس

الجمهوري

من جهته

جمهورية

الدستور

القضايا

إسلامي

Lebanon24
10:07 | 2026-01-29
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
10:52 | 2026-01-29
Lebanon24
10:32 | 2026-01-29
Lebanon24
10:29 | 2026-01-29
Lebanon24
09:56 | 2026-01-29
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24