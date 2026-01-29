هيكل استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية وبحث سبل التعاون

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزة، رئيس في القوات المسلحة اللواء الركن يوسف الحنيطي والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعوة رسمية من قائد الجيش وبحضور السفير وليد الحديد.



تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، حيث تم استعراض أهمية المبادرات التي تضطلع بها الأردنية الهاشمية تجاه . وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال الاجتماع استمرار بلاده في تقديم الدعم للجيش لتعزيز قدراته في أداء مهماته، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.



من جانبه، أعرب العماد هيكل عن بالغ تقديره للدعم الأردني الذي يشمل مجالات مختلفة، لافتاً إلى دوره الهام في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل المهمات الجسيمة التي تنفذها على امتداد مساحة الوطن.





