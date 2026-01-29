تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

هيكل استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية وبحث سبل التعاون

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:21
هيكل استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية وبحث سبل التعاون
هيكل استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية وبحث سبل التعاون photos 0
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزة، رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعوة رسمية من قائد الجيش وبحضور السفير الأردني وليد الحديد.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، حيث تم استعراض أهمية المبادرات التي تضطلع بها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال الاجتماع استمرار بلاده في تقديم الدعم للجيش لتعزيز قدراته في أداء مهماته، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب العماد هيكل عن بالغ تقديره للدعم الأردني الذي يشمل مجالات مختلفة، لافتاً إلى دوره الهام في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل المهمات الجسيمة التي تنفذها على امتداد مساحة الوطن.

