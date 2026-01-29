تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كيف علّق رجي على ملف مبنى "الاسكوا"؟
Lebanon 24
29-01-2026
|
10:29
قال
وزير الخارجية
يوسف رجّي إنّ "على عكس ما يُشاع"، فإنّ
وزارة الخارجية
"عم تشتغل ليل نهار" لردّ الاعتداءات
الإسرائيلية
، مؤكداً أنّ "الخارجية رجعت لبنانية".
وفي سياق الحديث عن ملف الموازنة، أوضح رجّي مسألة إيجار مبنى "الإسكوا"، مشيراً إلى أنّ الإسكوا تُعد من أهم
المنظمات الإقليمية
في العالم، وأنّ
لبنان
عندما طلب منها المجيء التزم بتأمين مواصفات محددة للمقر.
ولفت إلى أنه في عام 1997، أبرمت
الدولة اللبنانية
عبر وزارة
الخارجية عقداً مع
شركة خاصة
هي "سوليدير" لاستئجار المبنى لمصلحة الإسكوا، واستمرت الدولة في الدفع حتى بدء الأزمة المالية، ما أدى إلى تراكمات في المستحقات، مؤكداً أنّ واجب الوزارة هو رفع هذا الملف ضمن الأصول.
كنعان: توقفت اللجنة عند عدم واقعية بعض الاعتمادات لا سيما ايجار مبنى الاسكوا فقررت تعليقه ليبت به وطلبت من وزارة الخارجية التفاوض مع سوليدير لتخفيض المبلغ او ايجاد خيارات اخرى
Lebanon 24
كنعان: توقفت اللجنة عند عدم واقعية بعض الاعتمادات لا سيما ايجار مبنى الاسكوا فقررت تعليقه ليبت به وطلبت من وزارة الخارجية التفاوض مع سوليدير لتخفيض المبلغ او ايجاد خيارات اخرى
29/01/2026 19:51:27
29/01/2026 19:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
