تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف علّق رجي على ملف مبنى "الاسكوا"؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 10:29
A-
A+
كيف علّق رجي على ملف مبنى الاسكوا؟
كيف علّق رجي على ملف مبنى الاسكوا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الخارجية يوسف رجّي إنّ "على عكس ما يُشاع"، فإنّ وزارة الخارجية "عم تشتغل ليل نهار" لردّ الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أنّ "الخارجية رجعت لبنانية".

وفي سياق الحديث عن ملف الموازنة، أوضح رجّي مسألة إيجار مبنى "الإسكوا"، مشيراً إلى أنّ الإسكوا تُعد من أهم المنظمات الإقليمية في العالم، وأنّ لبنان عندما طلب منها المجيء التزم بتأمين مواصفات محددة للمقر.

ولفت إلى أنه في عام 1997، أبرمت الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية عقداً مع شركة خاصة هي "سوليدير" لاستئجار المبنى لمصلحة الإسكوا، واستمرت الدولة في الدفع حتى بدء الأزمة المالية، ما أدى إلى تراكمات في المستحقات، مؤكداً أنّ واجب الوزارة هو رفع هذا الملف ضمن الأصول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: توقفت اللجنة عند عدم واقعية بعض الاعتمادات لا سيما ايجار مبنى الاسكوا فقررت تعليقه ليبت به وطلبت من وزارة الخارجية التفاوض مع سوليدير لتخفيض المبلغ او ايجاد خيارات اخرى
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إنقاذ سيدة وطفلها من تحت ركام "مبنى طرابلس" المنكوب
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المنظمات الإقليمية

الدولة اللبنانية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

عبر وزارة

شركة خاصة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29
Lebanon24
12:04 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24