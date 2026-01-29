كيف علّق رجي على ملف مبنى "الاسكوا"؟

قال يوسف رجّي إنّ "على عكس ما يُشاع"، فإنّ "عم تشتغل ليل نهار" لردّ الاعتداءات ، مؤكداً أنّ "الخارجية رجعت لبنانية".



وفي سياق الحديث عن ملف الموازنة، أوضح رجّي مسألة إيجار مبنى "الإسكوا"، مشيراً إلى أنّ الإسكوا تُعد من أهم في العالم، وأنّ عندما طلب منها المجيء التزم بتأمين مواصفات محددة للمقر.



ولفت إلى أنه في عام 1997، أبرمت الخارجية عقداً مع هي "سوليدير" لاستئجار المبنى لمصلحة الإسكوا، واستمرت الدولة في الدفع حتى بدء الأزمة المالية، ما أدى إلى تراكمات في المستحقات، مؤكداً أنّ واجب الوزارة هو رفع هذا الملف ضمن الأصول.

