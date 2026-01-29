تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة
Lebanon 24
29-01-2026
|
10:52
اعرب رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
عن المه لغياب الشاعرة والأديبة
اللبنانية
الكبيرة فينوس
خوري
غاتا في
باريس
، "لتُطوى بذلك صفحة مضيئة من صفحات الأدب اللبناني والفرنسي، خصوصاً وان الراحلة كانت صوتاً شعرياً فريداً، حملت في كلماتها عمق التجربة الإنسانية ووجع المنفى وحنين الجذور. عبرت حدود اللغات والثقافات، فكتبت بالعربية والفرنسية، وأغنت المكتبة الإنسانية بدواوين شعرية وروايات ونصوص نثرية ترجمت إلى لغات عدة وتركت بصمة لا تُمحى في الأدب المعاصر."
واضاف
الرئيس عون
: "فينوس خوري غاتا ابنة
لبنان
البارة حملت وطنها في قلبها أينما حلّت، وظلّت شاهدة على تاريخنا وذاكرتنا الجماعية، تنقل معاناة شعبها وآماله بلغة شعرية رفيعة نالت التقدير والجوائز العالمية. ويشكّل رحيلها خسارة كبيرة للثقافة اللبنانية والفرنسية، لكن إرثها الأدبي الثري سيبقى حياً يُلهم الأجيال
القادمة
.
باسمي وباسم الشعب اللبناني، أتقدم بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة ومحبيها وكل المثقفين اللبنانيين والعرب، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته."
