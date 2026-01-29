تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة

Lebanon 24
29-01-2026 | 10:52
A-
A+
الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة
الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المه لغياب الشاعرة والأديبة اللبنانية الكبيرة فينوس خوري غاتا في باريس، "لتُطوى بذلك صفحة مضيئة من صفحات الأدب اللبناني والفرنسي، خصوصاً وان الراحلة كانت صوتاً شعرياً فريداً، حملت في كلماتها عمق التجربة الإنسانية ووجع المنفى وحنين الجذور. عبرت حدود اللغات والثقافات، فكتبت بالعربية والفرنسية، وأغنت المكتبة الإنسانية بدواوين شعرية وروايات ونصوص نثرية ترجمت إلى لغات عدة وتركت بصمة لا تُمحى في الأدب المعاصر."

واضاف الرئيس عون: "فينوس خوري غاتا ابنة لبنان البارة حملت وطنها في قلبها أينما حلّت، وظلّت شاهدة على تاريخنا وذاكرتنا الجماعية، تنقل معاناة شعبها وآماله بلغة شعرية رفيعة نالت التقدير والجوائز العالمية. ويشكّل رحيلها خسارة كبيرة  للثقافة اللبنانية والفرنسية، لكن إرثها الأدبي الثري سيبقى حياً يُلهم الأجيال القادمة.

باسمي وباسم الشعب اللبناني، أتقدم بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة ومحبيها وكل المثقفين اللبنانيين والعرب، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رحيل محمد بكري… خسارة كبيرة للسينما والمسرح الفلسطيني
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ينعي الفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة ثقافية كبرى… سرقة مئات المقتنيات من متحف بريطاني
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

اللبنانية

الفرنسية

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29
Lebanon24
12:04 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24