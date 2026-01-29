ما الذي يحصل الآن في مجلس النواب؟

بدأ مجلس النواب التصويت على الجزء الأوّل من نفقات موازنة العام 2026.

إلى ذلك، دخل ممثلون عن العسكريين المتقاعدين إلى مجلس النواب، لإجراء محادثات تتعلّق بموضوع رواتبهم مع مجلس النواب .

وحتّى الأن، لم يحصل إتّفاق بشأن رواتب العسكريين المتقاعدين.

ولا يزال العسكريّون المتقاعدون أمام مجلس النواب، ويُطالبون زملاء لهم من مختلف المناطق، بالنزول إلى ، للإحتجاج على عدم زيادة رواتبهم.