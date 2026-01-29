تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شيخ العقل يستقبل رئيس المحكمة السنية العليا ويتسلم دعوة لإفطار "دار الفتوى"

Lebanon 24
29-01-2026 | 12:13
شيخ العقل يستقبل رئيس المحكمة السنية العليا ويتسلم دعوة لإفطار دار الفتوى
شيخ العقل يستقبل رئيس المحكمة السنية العليا ويتسلم دعوة لإفطار دار الفتوى photos 0
شهدت دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت ودارة شيخ العقل في شانيه، سلسلة لقاءات عقدها سماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، تناولت قضايا روحية، واجتماعية، وشؤوناً عامة، إضافة إلى نشاطات ديبلوماسية وثقافية.

استقبل الشيخ أبي المنى رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، الذي بحث معه قضايا إسلامية عامة، وقدّم له دعوة لحضور إفطار رمضاني باسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
 
كما التقى سماحته وفد "المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات – أويسكو"، حيث جرى التأكيد على ترسيخ نهج الحوار البنّاء وصون السلم الأهلي، وتسلم خلال اللقاء إصداراً جديداً حول "مريم في القرآن" ومصحفاً أثرياً.

استقبل شيخ العقل وفداً من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية" برئاسة الدكتور أدونيس العكرا، الذي أطلعه على التحضيرات لعقد مؤتمر حول "المواطنية". كما شملت اللقاءات أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، والإعلامية ندى أندراوس، وشخصيات قانونية وأكاديمية قدمت لسماحته إصدارات فكرية وتاريخية جديدة.

وعلى الصعيد الداخلي، اجتمع الشيخ أبي المنى مع لجنة الإشراف على ملء الشواغر الوظيفية في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لمتابعة الشؤون الإدارية. وفي دارته في شانيه، التقى وفداً من البعثة العسكرية الإيطالية في لبنان (MIBIL)، حيث جرى البحث في أنشطة البعثة والمشاريع المطروحة في المنطقة، بحضور فاعليات بلدية واجتماعية.

وقام شيخ العقل بزيارة تفقدية للشيخ كميل أبو غانم في بلدة الرملية، كما قدم واجب التعازي بكل من المرحوم الشيخ أبو نزيه سالم أبو غانم في الرملية، والمرحوم أبو سيزار طارق ممدوح عيد في دار الطائفة.

