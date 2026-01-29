تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شيخ العقل يستقبل رئيس المحكمة السنية العليا ويتسلم دعوة لإفطار "دار الفتوى"
Lebanon 24
29-01-2026
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت دار طائفة الموحدين الدروز في
بيروت
ودارة شيخ العقل في شانيه، سلسلة لقاءات عقدها
سماحة
شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، تناولت قضايا روحية، واجتماعية، وشؤوناً عامة، إضافة إلى نشاطات ديبلوماسية وثقافية.
استقبل الشيخ أبي المنى رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، الذي بحث معه قضايا إسلامية عامة، وقدّم له دعوة لحضور إفطار رمضاني باسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
كما التقى سماحته وفد "المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات – أويسكو"، حيث جرى التأكيد على ترسيخ نهج الحوار البنّاء وصون السلم الأهلي، وتسلم خلال اللقاء إصداراً جديداً حول "مريم في القرآن" ومصحفاً أثرياً.
استقبل شيخ العقل وفداً من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية" برئاسة الدكتور أدونيس العكرا، الذي أطلعه على التحضيرات لعقد مؤتمر حول "المواطنية". كما شملت اللقاءات أمين السر العام في
الحزب التقدمي الاشتراكي
ظافر ناصر، والإعلامية ندى أندراوس، وشخصيات قانونية وأكاديمية قدمت لسماحته إصدارات فكرية وتاريخية جديدة.
وعلى الصعيد الداخلي، اجتمع الشيخ أبي المنى مع لجنة الإشراف على ملء الشواغر الوظيفية في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لمتابعة الشؤون الإدارية. وفي دارته في شانيه، التقى وفداً من البعثة العسكرية الإيطالية في
لبنان
(MIBIL)، حيث جرى البحث في أنشطة البعثة والمشاريع المطروحة في المنطقة، بحضور فاعليات بلدية واجتماعية.
وقام شيخ العقل بزيارة تفقدية للشيخ كميل أبو غانم في بلدة الرملية، كما قدم واجب التعازي بكل من المرحوم الشيخ أبو نزيه سالم أبو غانم في الرملية، والمرحوم أبو سيزار طارق ممدوح عيد في دار الطائفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخطيب تسلم دعوة إفطار دار الفتوى ويؤكد: المواطنة والعيش المشترك أساس لبنان
Lebanon 24
الخطيب تسلم دعوة إفطار دار الفتوى ويؤكد: المواطنة والعيش المشترك أساس لبنان
30/01/2026 00:41:50
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس المفتين عن "الأمير المزعوم": لعدم اقحام دار الفتوى بالقضية
Lebanon 24
مجلس المفتين عن "الأمير المزعوم": لعدم اقحام دار الفتوى بالقضية
30/01/2026 00:41:50
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء يوسع التحقيق بشأن قضية" ابو عمر"...دار الفتوى: لا نتدخل
Lebanon 24
القضاء يوسع التحقيق بشأن قضية" ابو عمر"...دار الفتوى: لا نتدخل
30/01/2026 00:41:50
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـmtv: دار الفتوى ستصدر بيانا هاما يتعلق بقضية "الأمير المزعوم"
Lebanon 24
المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـmtv: دار الفتوى ستصدر بيانا هاما يتعلق بقضية "الأمير المزعوم"
30/01/2026 00:41:50
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي الاشتراكي
الجمهوري
جمهورية
إسلامي
الطائف
بيروت
الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطر: لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية
Lebanon 24
مطر: لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية
16:28 | 2026-01-29
29/01/2026 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري: على مجلس النواب ان يكون عقل الوطن وليس ضجيجه
Lebanon 24
عيسى الخوري: على مجلس النواب ان يكون عقل الوطن وليس ضجيجه
16:21 | 2026-01-29
29/01/2026 04:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما دعاه إلى مناظرة... هكذا ردّ جعجع على باسيل
Lebanon 24
بعدما دعاه إلى مناظرة... هكذا ردّ جعجع على باسيل
16:11 | 2026-01-29
29/01/2026 04:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة: صوّتنا ضدّ مشروع الموازنة
Lebanon 24
كبارة: صوّتنا ضدّ مشروع الموازنة
16:06 | 2026-01-29
29/01/2026 04:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... قوّة إسرائيليّة توغّلت في يارون وتمركزت قرب منزل في البلدة
Lebanon 24
مساء اليوم... قوّة إسرائيليّة توغّلت في يارون وتمركزت قرب منزل في البلدة
15:51 | 2026-01-29
29/01/2026 03:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:28 | 2026-01-29
مطر: لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية
16:21 | 2026-01-29
عيسى الخوري: على مجلس النواب ان يكون عقل الوطن وليس ضجيجه
16:11 | 2026-01-29
بعدما دعاه إلى مناظرة... هكذا ردّ جعجع على باسيل
16:06 | 2026-01-29
كبارة: صوّتنا ضدّ مشروع الموازنة
15:51 | 2026-01-29
مساء اليوم... قوّة إسرائيليّة توغّلت في يارون وتمركزت قرب منزل في البلدة
15:51 | 2026-01-29
ابو زيد: مَن خدم الوطن يستحق العيش بكرامة
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 00:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24