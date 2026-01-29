بوصعب: رئيس الحكومة جدّد الالتزام بإيجاد حل عادل لرواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين

أكد أن رئيس الحكومة جدّد الالتزام بإيجاد حل عادل لرواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين قبل نهاية شباط الحالي، إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في ما يخص المساعدات المدرسية للعامين 2025–2026 بنسبة 100%، إلى جانب التعويضات العائلية.

ورأى أن الأجواء إيجابية للتوجه نحو حل، مشيرًا إلى أن الكلام سيتابع، وأن حديث رئيس الحكومة عن العدالة يبعث على الاطمئنان.

