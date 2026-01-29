في زحلة... توقيف "طبيب تجميل" وختم عيادته بالشمع الأحمر! (صورة)

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام المدعو:



-ك. ب. (مواليد 1999، لبناني)



بمزاولة مهنة طبيب تجميل دون إذن أو ترخيص قانوني، داخل عيادة في محلة ، وادّعائه أيضًا أنه طبيب أمراض جلدية.



بتاريخ 28-01-2026، ونتيجة عمليات تحرٍّ واستقصاءات مكثّفة قام بها عناصر المفرزة، داهمت قوة العيادة المذكورة بحضور طبيب مراقب من مصلحة الصحة المختصة، حيث أوقفته داخلها وجرى ضبط:



-لوحة تعريف موضوعة على مكتبه، مدوّن عليها باللغة الأجنبية عبارة:



(Dr. C.B: Dermatology and Aesthetic Medicine) أي دكتور في الطب الجلدي والطب التجميلي.



– كميات من حقن والفيلر، القسم الأكبر منها مستخدم سابقاً.



-كمية كبيرة من المستحضرات التجميلية، اثنان منها منتهيتا الصلاحية.



-عدد من الحقن، وآلات كهربائية للعناية بالبشرة والشعر وإزالة الأوشام.



جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وتسليم المشتبه به والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.

