تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي أدانت وقوع صدامات بين الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية

Lebanon 24
29-01-2026 | 14:05
A-
A+
كرامي أدانت وقوع صدامات بين الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية
كرامي أدانت وقوع صدامات بين الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:" تعرب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، عن إدانتها الشديدة وأسفها البالغ لما تم اليوم على هامش جلسة مناقشة الموازنة، حيث أدى التوتر والتدافع إلى وقوع صدامات مؤسفة بين عدد من الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

إن وزيرة التربية تؤكد أن الأساتذة في الملاك والمتعاقدين يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية، وأن مطالبهم المعيشية والمهنية هي مطالب محقّة وعادلة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي أثقلت كاهل الجسم التعليمي برمّته. وتشدد الوزيرة كرامي على وقوفها الكامل إلى جانب الأساتذة في الملاك والتعاقد في نضالهم المشروع من أجل نيل حقوقهم، وتؤكد حرصها الدائم على متابعة هذه المطالب والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصا وزارة المالية".

في الوقت نفسه، تؤكد الوزيرة كرامي رفضها المطلق لأي شكل من أشكال العنف أو المساس بسلامة أفراد الهيئة التعليمية المتظاهرين أو القوى الأمنية، داعية إلى حماية حق التعبير السلمي، وفتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول كسبيل وحيد للوصول إلى حلول عادلة تحفظ الكرامة وتصون الحقوق.

كما تؤكد أن كرامة الأستاذ من كرامة التربية، وأن لا نهوض للقطاع التربوي إلا بإنصاف العاملين فيه والاستماع إلى صوتهم ومطالبهم وهو ما أكدت عليه مرارا وتكرارا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة للوزيرة كرامي: إنجاز ملف التفرّغ أولوية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الحجار وماغرو وتأكيد على دور القوى الأمنية والجيش في بسط سلطة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما عنا شي نعطيكن" تشعل الجدل بين الاساتذة وسلام
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب آلان عون يتحدّث إلى العسكريين المتقاعدين المعتصمين في محيط مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الهيئة التعليمية

المكتب الإعلامي

وزارة المالية

مكتب الإعلام

رامي على

الوزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29
Lebanon24
16:21 | 2026-01-29
Lebanon24
16:11 | 2026-01-29
Lebanon24
16:06 | 2026-01-29
Lebanon24
15:51 | 2026-01-29
Lebanon24
15:51 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24