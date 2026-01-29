تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
29-01-2026 | 14:35
لقاء اعلامي تنسيقي بين حركةأمل وحزب الله
لقاء اعلامي تنسيقي بين حركةأمل وحزب الله photos 0
استقبل مسؤول الإعلام ‏المركزي في حركة" أمل" رامي نجم وفدًا من اعلام" حزب الله" ضم مسؤول العلاقات الإعلامية  ‏يوسف الزين ومسؤول ملف شبكات التواصل الاجتماعي علي الحاج يوسف، بحضور مسؤول هيئة التواصل الالكتروني أحمد رحال ورئيس دائرة الإعلام الالكتروني علي أيوب، وتباحث الطرفان في آخر التطورات السياسية والإعلامية.‏

 وشدد المجتمعون على "التنسيق الدائم حول كافة الملفات المشتركة في مجال الإعلام وشبكات ‏التواصل الاجتماعي بما يعزز عناصر القوة وتحصين بيئة المقاومة في وجه ‏محاولات التأثير عليها وعلى وحدتها وتماسكها وصمودها، وذلك التزامًا بتوجيهات الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم ‏قاسم". ‏

ودعوا" كل القوى والشخصيات السياسية والإعلامية إلى تجنّب الخطاب التحريضي والاستفزازي مهما اختلفت ‏وجهات النظر وعدم الانحدار إلى الاساءات والكلام الجارح والمبتذل الذي يؤدي إلى تشنج الشارع ويضر بالاستقرار، والى اعتماد الخطاب الموضوعي والنقد البناء الذي يساهم في تعزيز العيش المشترك وتقوية ركائز الوحدة الوطنية".

‏كما شدد اللقاء على" ضرورة تسريع إقرار مشروع قانون الإعلام ‏الجديد بعد التشاور مع كل ‏الجهات المعنية في الشأن الإعلامي لا سيما المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، ما يساعد في مواكبة وملاقاة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال، ويساهم في تنظيم قطاع الإعلام الرقمي الذي يشهد طفرة كبيرة من الاتساع مع غياب الضوابط ‏القانونية والمعايير المهنية التي ترعى شؤونه".

كما تمت" دعوة كل ‏الجهات الرسمية والهيئات النقابية الاعلامية والحقوقية والقانونية على المستوى المحلي والعربي والدولي لرفع الصوت عاليا لمنع استمرار العدو الاسرائيلي من استهداف الإعلاميين ولحمايتهم من جرائمه لتوفير الظروف المناسبة لأداء مهامهم المهنية والرسالية".‏ ‏

واتفق الطرفان على "تكثيف ‏اللقاءات التنسيقية المشتركة على المستوى المركزي واللجان المختصة"، كما وضعا آليات خاصة ‏للتنسيق والتواصل اليومي لا سيما بما يعني شبكات التواصل الاجتماعي في ظل استمرار عمليات الحرب الإدراكية والنفسية على بيئة المقاومة ورموزه.
