بعد المصادقة على الموازنة... هذا ما قاله وزير الماليّة

قال "لو سقطت هذه الموزانة لكنا سنلجأ الى موزانة الاثني عشرية، والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة".

وأضاف جابر بعد مصادقة مجلس النواب على الموازنة: "نحن مع الحقوق ولم نخرج من النفق، ونحاول لملمة المؤسسات، ومن غير المعقول التسرع في القرارات".

أكّد أنّ "الاتفاق قائم وضروريّ، واعطينا كلمة ولا تراجع عنها، والارقام يجب ان تكون مدروسة ولا نُريد ايذاء البلد".