باسيل : وزراء يصوّتون مع الموازنة ونوابهم ضدها

"نواب بصوّتوا بالمجلس ضد الموازنة فيما وزراؤهم بالحكومة صوّتوا مع الموازنة! ازدواجية الموقف بنفس الوقت وبذات الموضوع ! بدّهم يربحوا الامتيازات والحصص داخل الحكومة، ويربحوا الشعبية والشعبوية داخل المجلس. هيدا تاريخهم وهيدا حاضرهم، وللأسف هيك يبدو مستقبلهم".

