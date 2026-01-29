تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ "مرفوضة بكلّ المقاييس

Lebanon 24
29-01-2026 | 15:04
A-
A+
جعجع: أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ مرفوضة بكلّ المقاييس
جعجع: أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ مرفوضة بكلّ المقاييس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ ما يقوم به الجيش أمرٌ جيّد تبعًا لإمكاناته لكن الأهمّ في كلّ ذلك هو ضرورة حلّ "حزب الله" عسكريًا وهذا قرارٌ سياسيّ وليس بيدّ الجيش.
 
وأضاف جعجع ضمن برنامج "صار الوقت" عبر mtv، أن أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ "مرفوضة بكلّ المقاييس"، وتشكل خرقا واضحا للدستور والقوانين، مؤكدا أنّ هذا القرار هو "أغلى ما تملكه الدولة ولا يحق لأي جهة الاستئثار به".
 
ورأى أنّ الكلام الصادر في هذا السياق يمثّل خروجا صريحا عن منطق الدولة ومؤسساتها.

وفي الشأن المالي، أبدى جعجع إشادة بموقف وزير المالية رغم الاختلاف معه في عدد من النقاط، كما أثنى على مقاربة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لملف موازنة عام 2026، لافتا إلى أنّ ميزانية الدولة سجّلت فائضا بقيمة مليار دولار في العام الماضي، ما يدلّ على أنّ المسار المالي "يتّجه نحو الأفضل"، خلافا للأجواء السلبية السائدة
 

وبشأن الانتخابات النيابية، قال جعجع إن هناك تكتلان فقط في المجلس النيابي الأوّل هو الممانعة والثاني هو القوّات والكتائب والمستقلّين والـ14 آذاريّين.

واعتبر أن تحالف القوات مع "الكتائب" سيكون في مختلف المناطق، وقال: "نحن والكتائب صرنا قاطعين أشواط".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكتائب: حزب الله يصادر قرار الحرب والسلم و يعلن تمرده على الدولة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال "سابقة خطيرة ومحاولة مرفوضة لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي احتلالي متورط بجرائم إبادة جماعية"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: شعبنا دفع ثمنا باهظا للحروب ويجب أن يكون قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن متمسكون بتطبيق اتفاق الطائف وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم ولا فرق بين شمال الليطاني او جنوب الليطاني القانون سيطبق على الكل
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

اللبنانية سمير جعجع

الحكومة اللبنانية

القوات اللبنانية

وزير المالية

سمير جعجع

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-01-29
Lebanon24
16:21 | 2026-01-29
Lebanon24
16:11 | 2026-01-29
Lebanon24
16:06 | 2026-01-29
Lebanon24
15:51 | 2026-01-29
Lebanon24
15:51 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24