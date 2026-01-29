جعجع: أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ "مرفوضة بكلّ المقاييس

أكد أنّ ما يقوم به الجيش أمرٌ جيّد تبعًا لإمكاناته لكن الأهمّ في كلّ ذلك هو ضرورة حلّ " " عسكريًا وهذا قرارٌ سياسيّ وليس بيدّ الجيش.

وأضاف ضمن برنامج "صار الوقت" عبر ، أن أي محاولة لمصادرة قرار الحرب والسِلم تُعدّ "مرفوضة بكلّ المقاييس"، وتشكل خرقا واضحا للدستور والقوانين، مؤكدا أنّ هذا القرار هو "أغلى ما تملكه الدولة ولا يحق لأي جهة الاستئثار به".

ورأى أنّ الكلام الصادر في هذا السياق يمثّل خروجا صريحا عن منطق الدولة ومؤسساتها.



وفي الشأن المالي، أبدى جعجع إشادة بموقف رغم الاختلاف معه في عدد من النقاط، كما أثنى على مقاربة رئيس نواف سلام لملف موازنة عام 2026، لافتا إلى أنّ ميزانية الدولة سجّلت فائضا بقيمة مليار دولار في العام الماضي، ما يدلّ على أنّ المسار المالي "يتّجه نحو الأفضل"، خلافا للأجواء السلبية السائدة

وبشأن الانتخابات النيابية، قال جعجع إن هناك تكتلان فقط في المجلس النيابي الأوّل هو الممانعة والثاني هو القوّات والكتائب والمستقلّين والـ14 آذاريّين. واعتبر أن تحالف القوات مع " " سيكون في مختلف المناطق، وقال: "نحن والكتائب صرنا قاطعين أشواط".