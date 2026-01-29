توتّر في أنفه... إشكال كبير وإطلاق نار وتحطيم سيارات

وقع إشكال كبير بين أشخاص من عائلتين في تلة العرب في أنفه - ، تطوّر إلى عراك وتضارب وتحطيم سيارات وإطلاق نار متبادل من أسلحة حربية، بسبب الإعتداء على عامل سوريّ.

وبحسب معلومات " "، تسود المنطقة أجواء من التوتر، بينما حضر الجيش إلى المكان، ويعمل على مُلاحقة مُطلقي النار.