الاسعد زار مخيّم برج الشمالي والتقى اللجنة الشعبية مشددا على دعم "الأونروا"

زار سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية محمد الاسعد يرافقه وفد من السفارة، مخيم برج في متفقداً اوضاع ابناء شعبنا.







وعقد السفير الاسعد لقاء مع اللجنة الشعبية في المخيم، بحضور امين سر اللجان الشعبية في منطقة صور خليل نصار، وامين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي محمد رشيد.







واكد السفير الاسعد ان" زيارة المخيم تأتي في اطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بناء لتوجيهات الرئيس محمود عباس للاطلاع على اوضاع ابناء شعبنا وتقييم الهموم والتحديات التي تواجههم وكيفية معالجتها ضمن الامكانات المتوافرة".







واشار الى "التواصل الدائم مع كافة الجهات سواء في الدولة اللبنانية عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووكالة الاونروا والمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية لتخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا واطلاق المبادرات التي تعالج هموم شعبنا وتحدياته".







وجدد السفير الاسعد التأكيد ان" وكالة الاونروا هي الشاهد الاساسي على نكبة شعبنا وحقه في العودة، وان الهدف الاساس يبقى الحفاظ عليها وحثها على تحسين تقديماتها وخدماتها"، مشيراً الى ان "المطلوب من الاستمرار بتمويل الوكالة لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين ".







ولفت الى "اهمية الحفاظ على العلاقات الاخوية التي تجمع ابناء المخيم مع اشقائهم في الجوار اللبناني وتعزيز جسور التواصل".







بدوره قدم نصار عرضاً حول الواقع المعيشي في مخيم برج الشمالي واهم المشاكل التي تواجهه على كافة الصعد الصحية والاجتماعية والتربوية والتنموية.







واكد " ضرورة ان تعمل الاونروا لايجاد بناء جديد لمدرسة فلسطين وان يكون هناك مدرسة للصفوف الثانوية في المخيم اسوة بباقي المخيمات."







كما تم استعراض حالات الامراض المزمنة في المخيم ولا سيما مرضى التلاسيميا وضرورة توفير الدواء بشكل دائم.







ثم تحدث امين سر اللجنة الشعبية للمخيم محمد رشيد مرحبا بالسفير الفلسطيني والوفد المرافق له "شاكرين لهم هذه الزيارة الكريمة لمخيم ".







ثم اطلع رشيد السفير الاسعد على الاوضاع في المخيم ومعاناته اليومية والمستمرة في "ظل ظروف معيشية صعبة وباعتراف الاونروا حسب اخر دراسة اعدتها الجامعة الأمريكية في ان مخيم البرج الشمالي هو من أفقر المخيمات في لبنان، وهو بحاجة من الجميع الوقوف الى جانبه لتخفيف المعاناة الاقتصادية والصحية والاجتماعية، كما ان اطفال المخيم يفتقرون لعدم وجود مساحات آمنة لهم مثل ملعب كرة قدم وحديقة عامة لكي يفرغ الاطفال طاقاتهم الإبداعية".







في ختام اللقاء قدمت اللجنة الشعبية للسفير الاسعد الفلسطيني مذكرة تضمنت الاحتياجات والمطالب الأساسية التى يحتاجها أهلنا بالمخيم، كما قدمت اللجنة الشعبية درعا تكريمية تقديرا لجهود السفير الاسعد بالعمل الدؤوب من أجل مصلحة شعبنا الفلسطيني في لبنان.



