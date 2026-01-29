عبد المسيح: صوتت بـلا ثقة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس":



"‏معظم الكتل أو النواب الذين صوتوا لصالح الموازنة كانوا قد انتقدوها إلى حد أننا توقعنا سقوط الحكومة معها و إذ بسحر ساحر تنال 59 صوتاً ضمن تسويات سياسية على حساب القانون والدستور وحقوق المواطنين. صوتت بـ" " و بكل فخر وثقة.

