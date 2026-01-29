بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!

علم " "، عن فقدان الإتّصال بـ3 أطفال في بلدة مشمش - ، في ظروف غامضة عصر اليوم.

وبحسب المعلومات، فإن الأطفال هم اللبنانيّ عيشة، إضافة إلى طفلين سورييين آخرين، من سكان البلدة.

وناشدت عائلات الأطفال من يمتلك معلومات عنهم، ضرورة التواصل معها أو مع الجهّات المختصة.