ابو زيد: مَن خدم الوطن يستحق العيش بكرامة

كتب النائب السابق على منصة "أكس": "مَن خدم الوطن وعلّم أبناءه يستحق العيش بكرامة لا التهميش…".



واضاف: "كل التضامن والتأييد لمطالب العسكريين المتقاعدين والأساتذة وموظفي القطاع العام دفاعاً عن الكرامة والعدالة الاجتماعية".

