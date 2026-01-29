تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كبارة: صوّتنا ضدّ مشروع الموازنة
Lebanon 24
29-01-2026
|
16:06
قال النائب
كريم كبارة
في بيان:
"رفضاً لحرمان
طرابلس
واستمرار تهميشها في مشروع الموازنة، ورفضاً للاستمرار بزيادة الأعباء على المواطنين من دون أي مقابل من أبسط الحقوق... وانسجاماً مع موقفنا وموقف أهلنا في طرابلس، صوّتنا في مجلس النواب ضد مشروع الموازنة!".
