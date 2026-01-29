كبارة: صوّتنا ضدّ مشروع الموازنة

قال النائب في بيان:

"رفضاً لحرمان واستمرار تهميشها في مشروع الموازنة، ورفضاً للاستمرار بزيادة الأعباء على المواطنين من دون أي مقابل من أبسط الحقوق... وانسجاماً مع موقفنا وموقف أهلنا في طرابلس، صوّتنا في مجلس النواب ضد مشروع الموازنة!".