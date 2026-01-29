تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مطر: لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:28
A-
A+
مطر: لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية
مطر: لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس":
 
"بعد دراسةٍ وافية ومراجعة تفصيلية لبنود مشروع الموازنة للعام 2026، أرى أنّ هذا المشروع لم يُحدث أيّ تغيير جوهريّ في الأسلوب المعتاد في إعداد الموازنة اللبنانية على الرّغم من الجهود المبذولة لإعداده، وبما أنّه لم يُرفق بشرط قطع الحساب الأساسيّ، ممّا يُشير إلى مخالفةٍ مالية واضحة لا لبس فيها، ونتيجة لعدم تضمّنه أيّ بند يتناول مدينتي طرابلس وضرورة تفعيل مرافقها على أساس التنمية المستدامة والمتوازنة، أُعلن أنني لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية، لأنّه يفتقر إلى دراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع اللبنانيّ ولا يُراعي حاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى الإصلاح ميدانيًا. وهي مناسبة لأكرر فيها دعوتي للحكومة لتخصيص اعتمادات لمشاريع إنمائية لطرابلس، قبل أن تتحول الصرخة إلى ما هو أكبر من ذلك!".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعريني: الموازنة بصيغتها الحالية تفتقر إلى المخططات التوجيهية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين تحذّر: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يُجحف بالمودعين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حواط: أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي وكأن الانهيار لم يصب مالية الدولة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

اللبنانية

تغيير جو

طرابلس

لبنان

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-01-29
Lebanon24
16:11 | 2026-01-29
Lebanon24
16:06 | 2026-01-29
Lebanon24
15:51 | 2026-01-29
Lebanon24
15:51 | 2026-01-29
Lebanon24
15:37 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24