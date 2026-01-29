تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المنطقة على مُفترق الحدود الساخنة.. ونشر قوات روسيّة وفرنسيّة - بريطانيّة

Lebanon 24
29-01-2026 | 22:57
A-
A+
المنطقة على مُفترق الحدود الساخنة.. ونشر قوات روسيّة وفرنسيّة - بريطانيّة
المنطقة على مُفترق الحدود الساخنة.. ونشر قوات روسيّة وفرنسيّة - بريطانيّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": في خضم التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط،  تتصاعد التساؤلات حول احتمالات انتشار قوات دولية جديدة في مناطق حدودية حسّاسة، لا سيما عند الحدود السورية مع الجولان المحتلّ، وعلى الحدود اللبنانية مع "إسرائيل"  في ظل تغيّر وتراجع دور قوة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".

وتنشغل الحكومة اللبنانية التي تعمل على خطة "حصر السلاح" بيد الدولة في الجنوب، إلى جانب العديد من الدول المعنية على فكرة تأمين "القوّات البديلة" عن "اليونيفيل"، لتؤدي دور قناة تواصل غير مباشرة بين لبنان و"إسرائيل"، لا سيما في حال توقّف أو تعثّر عمل لجنة "الميكانيزم" أو تراجع دورها.

أمّا بالنسبة لقوّات "اليونيفيل" في لبنان، على ما ذكرت المصادر، فقد بدأت تقليصاً في أعداد قوّاتها، بنسبة وصلت إلى نحو 25% من عديدها خلال العام الفائت (2025) ، بموجب قرارات الأمم المتحدة. ويهدف هذا التراجع إلى نقل مسؤوليات الأمن تدريجيا إلى الجيش اللبناني. والمعلوم أنّ "اليونيفيل" تقوم بمراقبة خط التماس، المعروف بالخط الأزرق بين لبنان وفلسطين المحتلة. ومنذ صدور القرار 1701 بعد حرب العام 2006، كانت هذه القوة ضامنة نسبيّا للاستقرار في المنطقة.

لكنّ التراجع في عديد قوّاتها اليوم لا يشير إلى انسحاب فوري كامل، بل إلى تحوّل تدريجي للعبء الأمني نحو الجيش اللبناني، خصوصا أنّ الحكومة تسعى إلى تعزيز انتشار وحداتها في الجنوب، وقد أعلنت نشر قوّاتها بحدود 10,000 عسكري لبناني لتأمين الحدود.

وبالنسبة إلى انتشار قوّات فرنسية وبريطانية تحت قيادة منفصلة بعد "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، تقول المصادر المطلّع إنّ قوّات أوروبية عديدة هي جزء من القوّة الدولية، ستبقى في جنوب لبنان، لا سيما الكتيبة الفرنسية التي تضمّ اليوم 750 عنصرا، والإيطالية 1103، والإسبانية 659، كونها ترأست "اليونيفيل" مداورة، وتشعر بأنّها معنية بأمن واستقرار لبنان الذي هو البوّابة نحو أوروبا. وهذه الأخيرة قد تزيد أو تقلّل من عديد قوّاتها، بحسب الحاجة بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" بشكل كامل.

والسؤال المطروح هنا: هل سيكون هناك مراقبون أميركيون في "إسرائيل"، مقابل وجود القوّات الأوروبية عند الحدود الجنوبية اللبنانية؟ تجيب المصادر أنّ العمل العسكري المباشر ليس أولوية بالنسبة لواشنطن في هذه المرحلة على الحدود اللبنانية أو السورية، بل التركيز هو على حلول ديبلوماسية، دعم الجيش اللبناني، وتقوية مؤسسات الدولة المحلية لضمان الأمن.

هذه السياسة تتمشى مع التوجّه الأميركي، الذي يرى أنّ استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه عبر نشر قوات قتالية طويلة الأمد، بل عبر شراكات وإصلاحات محلية وإقليمية.

وتجد المصادر المطلعة أنّ السيناريو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي، هو تعزيز روسيا وجودها بنقاط مراقبة ثابتة في الجنوب السوري قرب الجولان، لكنها ليست قوة قتالية كبيرة، فيما تظل الأندوف مهمة الأمم المتحدة الأساسية في المنطقة العازلة.

أمّا في لبنان، فتستمر "اليونيفيل" بالتخفيض التدريجي لعدد قواتها، ويعوّض الجيش اللبناني و"آليات أمنية أخرى" جزءاً من الدور، مع بقاء التحرّكات ضمن إطار دولي متعدّد الأطراف، دون أي انتشار مستقل للقوات الفرنسية - البريطانية أو مراقبين أميركيين على الحدود.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: الجيش الفرنسي سيشارك في مراقبة الحدود الروسية الأوكرانية بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل أحبطت مبادرات لنشر قوات روسية في جنوب سوريا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق أوكراني فرنسي بريطاني لنشر قوة متعددة الجنسيات في كييف.. ويتكوف يتحدث عن ايجابيات
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: الناتو يواصل تعزيز قواته المشتركة ويجري استعدادات لنشر صواريخ متوسطة المدى
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

الفرنسية

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:24 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-01-29
Lebanon24
22:08 | 2026-01-29
Lebanon24
22:16 | 2026-01-29
Lebanon24
22:24 | 2026-01-29
Lebanon24
00:18 | 2026-01-30
Lebanon24
23:09 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24