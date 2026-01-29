تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طهران لواشنطن: لا تفاوض من دون ضمانات

Lebanon 24
29-01-2026 | 22:59
A-
A+
طهران لواشنطن: لا تفاوض من دون ضمانات
طهران لواشنطن: لا تفاوض من دون ضمانات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت"الاخبار": على وقع استمرار الحشود العسكرية الأميركية في اتجاه إيران، بدت الولايات أسيرة تهديداتها عالية السقف، في حين صعّدت طهران، في المقابل، تحذيراتها للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنه إذا بدأ الحرب، فلن يمكنه أن يغرّد بعد ساعتين بأنها انتهت، مطالبة بـ«ضمانات» قبل أي تفاوض مع الولايات المتحدة. وبالتوازي مع ذلك، نشطت دبلوماسية السعي إلى حلول، وكان البارز فيها، أمس، اتصال أمير قطر بالرئيس الإيراني، فيما سُجّلت مواقف أوروبية وأممية معارضة لتوجّه واشنطن نحو الحرب.

وفي إطار عمليات التحشيد الأميركية، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن المدمرة «ديلبرت دي بلاك» دخلت منطقة الشرق الأوسط، في أثناء اليومين الماضيين. كما تمركزت سفن حربية قرب مضيق هرمز وشرق المتوسط، ووصلت حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» و3 سفن حربية مرافقة إلى شمال البحر العربي. كذلك، ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن سفينة حربية أميركية تستعد لترسو في خليج إيلات استعداداً لهجوم متوقّع على إيران.

وترافقت هذه التعزيزات مع تمسّك واشنطن، ظاهرياً، بموقفها المعلن؛ إذ قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، في تصريح، إن «لدى طهران كلّ الخيارات لإبرام صفقة. وسنكون مستعدين لما يطلب الرئيس ترامب تحقيقه في إيران. ومن جهته، أكّد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، «أننا يجب أن نكون مستعدين للحرب. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تشعل حرباً أبداً، لكن إذا فُرضت عليها، فسوف تدافع عن نفسها بقوة».

وفي المواقف الدولية، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الولايات المتحدة من إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط، وقالت للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، صوّتوا خلاله على تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» «منظمة إرهابية»، إنه «عندما يتعلّق الأمر بالهجمات، فأعتقد أن المنطقة لا تحتاج إلى حرب جديدة». أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فاعتبر أن «إجراء حوار للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف إيران النووي مهمّ لتجنب أزمة قد تكون لها عواقب وخيمة».  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطاب عون "الميلادي": طمأنة الداخل من من دون ضمانات حاسمة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي: طهران لا تعتبر التفاوض مع أميركا ضماناً لأمنها
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو البرلمان الأوكراني: السلام دون ضمانات أمنية لن يدوم
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:24 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-01-29
Lebanon24
22:08 | 2026-01-29
Lebanon24
22:16 | 2026-01-29
Lebanon24
22:24 | 2026-01-29
Lebanon24
00:18 | 2026-01-30
Lebanon24
23:09 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24