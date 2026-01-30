بعد عمليات بحث.. العثور على أطفال فقدوا نهار أمس في عكار (فيديو)

عُثر على 4 أطفال بعد فقدانهم عصر أمس في بلدة مشمش العكارية، حسب مندوبة " ".



عُثر على 4 أطفال بعد فقدانهم عصر أمس في بلدة مشمش العكارية، حسب مندوبة "لبنان24".



وتمكن اهالي البلدة من العقور عليهم عند منتصف الليل إثر عملية بحث مكثفة شارك فيها أهالي البلدة.



وتبيّن أن الأطفال هم محمد جمال عيشة، لبناني الجنسية، وثلاثة أطفال من الجنسية السورية، وجميعهم من سكان… pic.twitter.com/rVvZxbV5iI — 24 (@Lebanon24) January 30, 2026