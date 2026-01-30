عبد المسيح يتحرّك بين الكتل

لاحظ مصدر نيابي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة نشاطاً لافتاً للنائب ، الذي كان يتنقّل بشكل دائم بين مجموعات مختلفة من زملائه النواب، ولا سيما منهم، إضافة إلى نواب مستقلين وحزبيين من كتل متعددة.



وأشار المصدر إلى أنّ هذه التحرّكات رافقتها مناقشات سياسية، تبيّن أنّ مضمونها انتخابي، وتناول طروحات من بينها التأجيل التقني للانتخابات، أو التأجيل لمدة سنة، وصولاً إلى البحث في تعديل قانون الانتخاب بما يتيح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً.



ولفت المصدر إلى أنّ النائب كان من أوائل من تجرّأوا على تقديم اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنة، مرجّحاً أن يكون بصدد تسويق هذا الاقتراح بين زملائه النواب، في محاولة لتأمين أوسع تأييد ممكن له.

