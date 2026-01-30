تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عبد المسيح يتحرّك بين الكتل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-01-2026 | 02:45
عبد المسيح يتحرّك بين الكتل
لاحظ مصدر نيابي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة نشاطاً لافتاً للنائب أديب عبد المسيح، الذي كان يتنقّل بشكل دائم بين مجموعات مختلفة من زملائه النواب، ولا سيما التغييريين منهم، إضافة إلى نواب مستقلين وحزبيين من كتل متعددة.

وأشار المصدر إلى أنّ هذه التحرّكات رافقتها مناقشات سياسية، تبيّن أنّ مضمونها انتخابي، وتناول طروحات من بينها التأجيل التقني للانتخابات، أو التأجيل لمدة سنة، وصولاً إلى البحث في تعديل قانون الانتخاب بما يتيح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً.

ولفت المصدر إلى أنّ النائب عبد المسيح كان من أوائل من تجرّأوا على تقديم اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة سنة، مرجّحاً أن يكون بصدد تسويق هذا الاقتراح بين زملائه النواب، في محاولة لتأمين أوسع تأييد ممكن له.
المصدر: خاص لبنان24
