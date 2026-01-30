تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يجرؤ حزب الله على فتح جبهة اسناد لايران؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-01-2026 | 03:45
A-
A+
هل يجرؤ حزب الله على فتح جبهة اسناد لايران؟
هل يجرؤ حزب الله على فتح جبهة اسناد لايران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظلّ التصعيد الإقليمي المتصاعد، يبرز مجدّدًا النقاش حول موقع "حزب الله" في أي حرب أميركية – إسرائيلية محتملة ضدّ إيران.

فالكلام الذي عبّر عنه أمين عام "الحزب" الشيخ نعيم قاسم يُدرج، وفق مصادر سياسية في خانة النيّات السياسية والعسكرية، فيما تبقى القدرات الفعلية موضع تشكيك، خصوصًا بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية المتلاحقة، والحصار الجوّي والبرّي الذي قيّد حركة الإمداد والدعم.

في المقابل، تذهب قلّة من المحللين إلى قراءة مغايرة، معتبرةً أنّ قبول إيران وحزب الله بوقف إطلاق النار من طرف واحد في لبنان لم يكن خطوة اضطرارية بقدر ما كان قرارًا محسوبًا، هدفه الحفاظ على بنية عسكرية قابلة للترميم، لاستخدامها في حال واجه النظام الإيراني خطرًا وجوديًا مباشرًا.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
لا أحد يجرؤ على فتح الملف
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: ولايتي يؤكد لممثل حزب الله بطهران أن لحزب الله مكانة استراتيجية بالنسبة لإيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلط أوراق غداة أحداث فنزويلا والتلويح بضربة لإيران: هل تظل تطمينات عون في محلها؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

النقاش

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:23 | 2026-01-30
Lebanon24
05:11 | 2026-01-30
Lebanon24
05:09 | 2026-01-30
Lebanon24
05:07 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24