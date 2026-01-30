هل يجرؤ حزب الله على فتح جبهة اسناد لايران؟

في ظلّ التصعيد الإقليمي المتصاعد، يبرز مجدّدًا حول موقع " " في أي حرب أميركية – إسرائيلية محتملة ضدّ .



فالكلام الذي عبّر عنه أمين عام "الحزب" الشيخ نعيم يُدرج، وفق مصادر سياسية في خانة النيّات السياسية والعسكرية، فيما تبقى القدرات الفعلية موضع تشكيك، خصوصًا بعد سلسلة الضربات المتلاحقة، والحصار الجوّي والبرّي الذي قيّد حركة الإمداد والدعم.



في المقابل، تذهب قلّة من المحللين إلى قراءة مغايرة، معتبرةً أنّ قبول إيران وحزب الله بوقف إطلاق النار من طرف واحد في لم يكن خطوة اضطرارية بقدر ما كان قرارًا محسوبًا، هدفه الحفاظ على بنية عسكرية قابلة للترميم، لاستخدامها في حال واجه النظام خطرًا وجوديًا مباشرًا.

