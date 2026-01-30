تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الصادق من "منتدى أمناء بيروت": لا استقرار بلا حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
30-01-2026 | 01:51
الصادق من منتدى أمناء بيروت: لا استقرار بلا حصر السلاح بيد الدولة
الصادق من منتدى أمناء بيروت: لا استقرار بلا حصر السلاح بيد الدولة photos 0
أكد النائب وضاح الصادق أن بناء الدولة اللبنانية واستعادة الاستقرار يمران حتماً عبر أولوية السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن وجود أي سلاح خارج هذا الإطار يقوض المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء موسع استضافه مجلس "منتدى أمناء بيروت"، حيث عرض الصادق قراءته للتحديات المصيرية التي تواجه العاصمة وأهلها، خاصة في ملفات فرص العمل والخدمات الأساسية.
 
ودعا الصادق إلى اعتماد حلول جذرية للأزمة المالية والموازنة العامة بدلاً من المعالجات الظرفية، مشدداً على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه نحو الخصخصة أو تلزيم قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات.

وفي ملف الطاقة، أشار الصادق إلى أن إنتاج الكهرباء عبر الغاز، بما في ذلك خيار جر الغاز المصري، يعد الخيار الأقل كلفة والأكثر استدامة. كما تطرق إلى قانون الفجوة المالية، واصفاً إياه بـ "الخيار الواقعي" رغم صعوبته، في ظل سنوات من المماطلة وغياب الرؤية وتنامي نفوذ "الدويلة" على حساب مؤسسات الدولة.

وعلى الصعيد البلدي، أوضح الصادق أن صيانة وإنارة الطرق الرئيسية تقع ضمن مسؤوليات وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً سعيه المستمر لتحسين الخدمات. كما وضع ملف الاستحقاق الانتخابي والتحالفات القادمة أمام فاعليات العاصمة، لبحث تشكيل لوائح تعبر بصدق عن تطلعات أبناء بيروت.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24