الصادق من "منتدى أمناء بيروت": لا استقرار بلا حصر السلاح بيد الدولة

أكد النائب أن بناء واستعادة الاستقرار يمران حتماً عبر أولوية السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن وجود أي سلاح خارج هذا الإطار يقوض المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد.



جاء ذلك خلال لقاء موسع استضافه مجلس "منتدى أمناء "، حيث عرض الصادق قراءته للتحديات المصيرية التي تواجه العاصمة وأهلها، خاصة في ملفات فرص العمل والخدمات الأساسية.

ودعا الصادق إلى اعتماد حلول جذرية للأزمة المالية والموازنة العامة بدلاً من المعالجات الظرفية، مشدداً على أهمية تفعيل ، والتوجه نحو الخصخصة أو تلزيم قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات.



وفي ملف الطاقة، أشار الصادق إلى أن إنتاج الكهرباء عبر ، بما في ذلك خيار جر الغاز المصري، يعد الخيار الأقل كلفة والأكثر استدامة. كما تطرق إلى قانون المالية، واصفاً إياه بـ "الخيار الواقعي" رغم صعوبته، في ظل المماطلة وغياب الرؤية وتنامي نفوذ "الدويلة" على حساب .



وعلى الصعيد البلدي، أوضح الصادق أن صيانة وإنارة الطرق الرئيسية تقع ضمن مسؤوليات وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً سعيه المستمر لتحسين الخدمات. كما وضع ملف الاستحقاق الانتخابي والتحالفات أمام فاعليات العاصمة، لبحث تشكيل لوائح تعبر بصدق عن تطلعات أبناء بيروت.



