تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤشرات أميركية على اقتراب موعد الضربة… وتحرك سعودي لفرملة القرار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-01-2026 | 02:15
A-
A+
مؤشرات أميركية على اقتراب موعد الضربة… وتحرك سعودي لفرملة القرار
مؤشرات أميركية على اقتراب موعد الضربة… وتحرك سعودي لفرملة القرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُظهر المؤشرات المتداولة داخل الأوساط الأميركية توجّهاً جدياً نحو تحديد موعد للضربة العسكرية ضد ايران، مع ترجيحات بأن يكون يوم السبت المقبل موعداً مبدئياً للتنفيذ.

هذا المسار المتسارع استدعى تحرّكاً سعودياً عاجلاً، تمثّل بزيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى واشنطن، في محاولة واضحة للضغط باتجاه تعطيل الضربة أو تأجيلها. وفي هذا السياق، عقد بن سلمان لقاءات مع شخصيات نافذة في دوائر القرار الأميركي، أبرزها السيناتور ليندسي غراهام، المعروف بدفعه القوي نحو الخيار العسكري.

وتشير المعطيات إلى أنّ هذا التحرّك السعودي لاقى صدى داخل البنتاغون، حيث برز توجّه داخل بعض دوائره يدعو إلى إعادة تقييم كلفة الضربة وتداعياتها الإقليمية، ما أفضى إلى نوع من الفرملة المؤقتة للمسار العسكري.

في المقابل، لا يزال القرار النهائي معلّقاً عند الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وسط تباين واضح داخل الإدارة الأميركية بين من يدفع باتجاه الحسم العسكري ومن يفضّل إبقاء الخيارات مفتوحة تفادياً لانفلات أوسع في المنطقة.

وبحسب هذه المؤشرات، تدخل الساعات المقبلة مرحلة دقيقة، قد تحسم وجهة القرار الأميركي بين التصعيد أو التراجع التكتيكي، من دون مؤشرات نهائية حتى اللحظة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
استنفار أميركي - إيراني.. هل اقتربت الضربة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الضربة الأميركية على ايران؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

وزير الدفاع

سلمان إلى

بن سلمان

الاميركي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:23 | 2026-01-30
Lebanon24
05:11 | 2026-01-30
Lebanon24
05:09 | 2026-01-30
Lebanon24
05:07 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24