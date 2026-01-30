مؤشرات أميركية على اقتراب موعد الضربة… وتحرك سعودي لفرملة القرار

تُظهر المؤشرات المتداولة داخل الأوساط الأميركية توجّهاً جدياً نحو تحديد موعد للضربة العسكرية ضد ، مع ترجيحات بأن يكون يوم السبت المقبل موعداً مبدئياً للتنفيذ.



هذا المسار المتسارع استدعى تحرّكاً سعودياً عاجلاً، تمثّل بزيارة السعودي خالد بن ، في محاولة واضحة للضغط باتجاه تعطيل الضربة أو تأجيلها. وفي هذا السياق، عقد لقاءات مع شخصيات نافذة في دوائر القرار الأميركي، أبرزها السيناتور ليندسي غراهام، المعروف بدفعه القوي نحو الخيار العسكري.



وتشير المعطيات إلى أنّ هذا التحرّك السعودي لاقى صدى داخل البنتاغون، حيث برز توجّه داخل بعض دوائره يدعو إلى إعادة تقييم كلفة الضربة وتداعياتها الإقليمية، ما أفضى إلى نوع من الفرملة المؤقتة للمسار العسكري.



في المقابل، لا يزال القرار النهائي معلّقاً عند الرئيس ، وسط تباين واضح داخل بين من يدفع باتجاه الحسم العسكري ومن يفضّل إبقاء الخيارات مفتوحة تفادياً لانفلات أوسع في المنطقة.



وبحسب هذه المؤشرات، تدخل الساعات المقبلة مرحلة دقيقة، قد تحسم وجهة القرار الأميركي بين التصعيد أو التراجع التكتيكي، من دون مؤشرات نهائية حتى اللحظة.

