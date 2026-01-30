تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العنف الأسري: أرقام رسمية تكشف استمرار الخطر داخل المنازل

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
30-01-2026 | 02:30
A-
A+
العنف الأسري: أرقام رسمية تكشف استمرار الخطر داخل المنازل
العنف الأسري: أرقام رسمية تكشف استمرار الخطر داخل المنازل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم تصاعد النقاش العام حول العنف الأسري في لبنان خلال السنوات الأخيرة، لا تزال الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعكس واقعًا مقلقًا، يؤكد أن المنزل لم يتحوّل بعد إلى مساحة آمنة بالكامل، لا سيما للنساء والأطفال. فقد أظهرت إحصاءات الخط الساخن 1745 لشهر كانون الأول 2025 تسجيل عشرات الشكاوى المرتبطة بحالات عنف أسري بمختلف أشكاله.
 
وبحسب التقرير الشهري، بلغ عدد حالات العنف الجسدي المبلّغ عنها 66 حالة، متصدّرًا أنواع العنف المسجّلة، في مؤشر واضح إلى استمرار اللجوء إلى القوة الجسدية كوسيلة للسيطرة أو العقاب داخل الأسرة. في المقابل، سُجّلت حالة واحدة فقط من العنف الجنسي، فيما تمّ الإبلاغ عن 10 حالات عنف معنوي، في حين لم تُسجّل أي شكاوى متعلّقة بالعنف الاقتصادي أو غيره خلال الفترة نفسها.

العنف من الدائرة الأقرب
  الأخطر في هذه الأرقام لا يقتصر على عدد الحالات، بل يمتد إلى هوية المعتدي. فقد بيّن التقرير أن الزوج تصدّر قائمة الجناة بـ37 حالة، يليه الأب بـ16 حالة، ثم الإخوة بـ6 حالات، ما يعكس أن العنف غالبًا ما يُمارَس من داخل الحلقة العائلية الضيقة، لا من أطراف خارجية.
 
هذا المعطى يعزّز ما تشير إليه الدراسات الاجتماعية والنفسية حول طبيعة العنف الأسري، باعتباره عنفًا قائمًا على علاقات سلطة غير متكافئة، حيث يُستَخدم القرب العاطفي أو القانوني أحيانًا كغطاء للإيذاء، ما يصعّب على الضحية الإبلاغ أو طلب الحماية.
 
يشمل التقرير الشهري كل الاتصالات التي تتلقاها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745، سواء أكانت البلاغات واردة من الضحية نفسها، أو من أحد أفراد الأسرة، أو من شهود على حالات العنف. ويُنظر إلى هذا الخط كأداة أساسية للتدخل السريع، وتفعيل آليات الحماية القانونية والأمنية المنصوص عليها في القوانين المرعية، ولا سيما قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
 
غير أن خبراء في الشأن الاجتماعي يرون أن الأرقام المسجّلة، على أهميتها، لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للعنف الأسري في لبنان، إذ لا تزال ثقافة الصمت والخوف من الفضيحة أو الانتقام، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تشكّل عائقًا أمام التبليغ، خصوصًا في حالات العنف المعنوي والاقتصادي التي يصعب توثيقها.
 
بين الأرقام والسياسات العامة
  
تكشف إحصاءات كانون الأول 2025 عن حاجة ملحّة إلى ما هو أبعد من الرصد والتوثيق، نحو سياسات وقائية متكاملة تشمل التوعية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، وتعزيز قدرات القوى الأمنية والمؤسسات المعنية على المتابعة والحماية.
 
فالأرقام، وإن بدت محدودة مقارنة بحجم المجتمع، تحمل في طيّاتها قصص معاناة حقيقية، وتذكّر بأن العنف الأسري ليس مسألة خاصة، بل قضية عامة تمسّ السلم الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتستدعي مقاربة وطنية شاملة لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تعمل على اجتثاث أسبابها.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. حصيلة "صادمة" لشكاوى العنف الأسري في كانون الأول
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة عروس في إيران تُسلّط الضوء على حقوق المرأة في مواجهة العنف الأسري
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أرقام تكشف.. ذاكرة شباب لبنان ليست بخير
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الخط الساخن

قانون حماية

مديرية ال

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:23 | 2026-01-30
Lebanon24
05:11 | 2026-01-30
Lebanon24
05:09 | 2026-01-30
Lebanon24
05:07 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24