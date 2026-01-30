عبدالله: لسنا شعبويين والوقت ليس لإسقاط الحكومة

كتب النائب على منصة "إكس": "صوتنا مع الموازنة، لأننا نشارك بالحكومة ولأن والموازنة تميزت بعملها، ولأن الحكومة التزمت معالجة ملف القطاع العام العسكري والمدني مع الاساتذة والمتقاعدين، ولأننا لا نمارس الشعبوية والحسابات السياسية في مقاربة والناس، ولأن الوقت ليس مناسبا لاسقاط الحكومة".

