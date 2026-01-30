تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سموم بغلاف "رشاقة".. أمن الدولة يضبط أطنان مكملات منتهية الصلاحية

Lebanon 24
30-01-2026 | 02:14
سموم بغلاف رشاقة.. أمن الدولة يضبط أطنان مكملات منتهية الصلاحية
سموم بغلاف رشاقة.. أمن الدولة يضبط أطنان مكملات منتهية الصلاحية photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن إغلاق شركة أدوية ومستودع للمكملات الغذائية في منطقة الجناح – بئر حسن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخالفات التي تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفي التفاصيل، قامت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية (مكتب بعبدا)، وبمؤازرة مراقب من وزارة الصحة، بمداهمة مقر الشركة بتاريخ 28 كانون الثاني 2026. وأسفرت العملية عن ضبط كميات ضخمة من عبوات المكملات الغذائية المخصصة للتنحيف، والتي تبين أنها منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع أدوية غير مستوفية للشروط القانونية المطلوبة.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم ختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها اللبناني المدعو (ح.غ)، حيث باشرت السلطات المعنية اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.

