سموم بغلاف "رشاقة".. أمن الدولة يضبط أطنان مكملات منتهية الصلاحية

أعلنت عن إغلاق شركة أدوية ومستودع للمكملات الغذائية في – بئر حسن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخالفات التي تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وفي التفاصيل، قامت دورية من مديرية الإقليمية (مكتب بعبدا)، وبمؤازرة مراقب من ، بمداهمة مقر الشركة بتاريخ 28 كانون الثاني 2026. وأسفرت العملية عن ضبط كميات ضخمة من عبوات المكملات الغذائية المخصصة للتنحيف، والتي تبين أنها منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع أدوية غير مستوفية للشروط القانونية المطلوبة.



وبناءً على إشارة المختص، تم ختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها اللبناني المدعو (ح.غ)، حيث باشرت السلطات المعنية اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.





