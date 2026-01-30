ارتفاع في أسعار المحروقات.. هذا الجدول الجديد

ارتفع ، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 7000 ، في حين ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة لبنانية وسعر 8000 ليرة لبنانية.- بنزين 95 أوكتان: 1,342,000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1,382,000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1,271,000 ليرة لبنانية.- الغاز: 1,229,000 ليرة لبنانية.