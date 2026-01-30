قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات "تداول سياسي" والمهل الدستورية لا تزال قائمة

أكد ، أن الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية لا يزال يندرج ضمن "التداول السياسي" ولم يبلغ مرحلة الحسم، مشدداً على أن المسار القانوني للاستحقاق لا يزال قائماً وفق المهل الدستورية.



وأشار هاشم، في حديثه لإذاعة "صوت كل "، إلى أن أتم مهامه بدعوة الهيئات الناخبة، معتبراً أن المستجدات التي قد تطرأ في المرحلة المقبلة هي التي سترسم المسار النهائي للانتخابات.



وكشف النائب عن طرح فكرة "التأجيل التقني" لعدة أشهر كاحتمال متداول، بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة المغتربين اللبنانيين، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات في فصل الصيف بات خياراً مطروحاً للنقاش.



أما بخصوص مقترح تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل، فقد جدد هاشم تأكيد موقف كتلته المتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، مع إبداء الانفتاح على مناقشة أي اقتراح قانون يُطرح رسمياً تحت قبة .





