تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات "تداول سياسي" والمهل الدستورية لا تزال قائمة

Lebanon 24
30-01-2026 | 02:58
A-
A+
قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات تداول سياسي والمهل الدستورية لا تزال قائمة
قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات تداول سياسي والمهل الدستورية لا تزال قائمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب قاسم هاشم، أن الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية لا يزال يندرج ضمن "التداول السياسي" ولم يبلغ مرحلة الحسم، مشدداً على أن المسار القانوني للاستحقاق لا يزال قائماً وفق المهل الدستورية.

وأشار هاشم، في حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان"، إلى أن وزير الداخلية أتم مهامه بدعوة الهيئات الناخبة، معتبراً أن المستجدات التي قد تطرأ في المرحلة المقبلة هي التي سترسم المسار النهائي للانتخابات.

وكشف النائب عن طرح فكرة "التأجيل التقني" لعدة أشهر كاحتمال متداول، بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة المغتربين اللبنانيين، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات في فصل الصيف بات خياراً مطروحاً للنقاش.

أما بخصوص مقترح تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل، فقد جدد هاشم تأكيد موقف كتلته المتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، مع إبداء الانفتاح على مناقشة أي اقتراح قانون يُطرح رسمياً تحت قبة البرلمان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح "تجميد" السلاح لا يزال قائماً وفرنسا متمسكة بالبقاء في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تسوية سياسية قيد البحث لقانون الانتخاب: تأجيل الانتخابات لشهرين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين: الانتخابات استحقاق دستوري لا يحتمل التأجيل
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:55:42 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب قاسم هاشم

وزير الداخلية

البرلمان

الدستور

ستوري

توريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:23 | 2026-01-30
Lebanon24
05:11 | 2026-01-30
Lebanon24
05:09 | 2026-01-30
Lebanon24
05:07 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24