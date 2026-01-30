تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-01-2026 | 04:30
A-
A+
من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟
من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواصل منتخب لبنان لكرة القدم الدوران في حلقة أزمات متتالية من دون ترجمة ذلك إلى نتائج ثابتة، فيما جاء تبديل الجهاز الفني في نهاية كانون الثاني 2026 كأحدث محطة في مسار يتبدّل فيه الاسم أكثر مما تتبدّل الظروف المحيطة بالمنتخب. الاتحاد اللبناني أنهى عقد المدرب ميودراغ رادولوفيتش بعد "مراجعة الأداء والتحضيرات" في ظل تراجع المردود والإخفاق في التأهل إلى كأس العرب بعد خسارة الملحق أمام السودان.
 
بعدها بأيام، أعلن الاتحاد تعيين الجزائري مجيد بوقرة مدرباً جديداً، وسط حديث عن عقد "لأربع سنوات". الاستحقاق الأول أمامه ليس ودياً ولا هامشياً، بل اساسيا، وهو مباراة اليمن في 31 آذار 2026 في قطر ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، حيث يحتاج لبنان إلى التعادل لضمان التأهل إلى النهائيات في السعودية.
 
غير أنّ هذا الحدث بحدّ ذاته يعيد فتح السؤال الأوسع الذي يسبق أي تحليل فني، هل تكفي تغييرات الدكة إذا كانت البيئة العامة للعبة لا تزال غير مستقرة. فمثلا في أيلول 2024، أعلن الاتحاد اللبناني تأجيل كل مباريات كرة القدم في بطولاته المحلية "إلى موعد يحدد لاحقاً" بسبب الوضع الأمني، ما وضع الموسم تحت ضغط مباشر، وأبقى إيقاع المنافسة الداخلية عرضة للتوقف عند كل استحقاق. وبصرف النظر عن أسباب التوقف، فإن النتيجة الرياضية واحدة، منتخب يدخل مواعيده القارية على قاعدة تحضير متقطع ودوري يهتز، فيما تلعب المنتخبات المنافسة ضمن دورات محلية أكثر انتظاماً.
 
في المقابل، تبدو كرة السلة اللبنانية في صورة مغايرة لجهة الاهتمام والرعاية والقدرة على صناعة "حدث" قابل للتسويق. هنا تتقدّم المقارنة التي يفرضها الواقع اللبناني، كرة القدم الأكثر شعبية تعاني من نقص في "الدعم" بمعناه الواسع، أي الاستقرار التنظيمي، انتظام المنافسات، وضوح خطة التحضير، وقدرة المنتخب على لعب "مباريات البيت" بانتظام. في حين تظهر السلة كمنتج رياضي أكثر انتظاماً وقدرة على اجتذاب الاهتمام عبر بطولات واضحة المعالم واستضافات قارية، ما يخلق دورة دعم متواصلة.
 
تعيين بوقرة يمنح المنتخب فرصة لفتح صفحة جديدة، لكن نجاحها سيظل مرتبطاً بقدرة المنظومة على تثبيت حد أدنى من الاستقرار حول المنتخب واللعبة محلياً. وحتى موعد اليمن في 31 آذار، سيبقى التحدي مزدوجاً، نتيجة فورية تضمن التأهل، ومسار أطول يحاول الإجابة عن سؤال بسيط في شكله ثقيل في مضمونه، هل كرة القدم في لبنان تملك ما يكفي من مقومات "المشروع" أم أنها ستبقى أسيرة قرارات إسعافية عنوانها تغيير المدرب عند كل منعطف.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
ميسي بطل أغرب محاولة انتقال في تاريخ كرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينقذ الثلج الزراعة اللبنانية في زمن الشحّ؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينقذُ خامنئي من الموت.. وصحيفة إسرائيلية تنتقده!
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

لكرة القدم

اللبنانية

كرة القدم

السعودية

السودان

السعود

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-01-30
Lebanon24
08:22 | 2026-01-30
Lebanon24
08:19 | 2026-01-30
Lebanon24
08:05 | 2026-01-30
Lebanon24
08:04 | 2026-01-30
Lebanon24
08:00 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24