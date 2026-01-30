أبو فاعور: الموازنة نالت الثقة بعد التزام الحكومة بإنصاف الموظفين

أكد عضو "اللقاء " النائب ، في بيان أصدره مكتبه، أن الحكومة التزمت رسمياً خلال جلسة مناقشة الموازنة يوم الخميس بإنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، بمن فيهم التربويون في الخدمة والتعاقد.



وأوضح أن رئيس الحكومة تعهد بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي قبل 15 شباط المقبل، يضمن حقوق هؤلاء الموظفين، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس يتجنب إدخال البلاد في "المجهول المالي".



وكشف النائب أن هذا الالتزام جاء ثمرة مداولات نيابية مكثفة مع الحكومة ووزير المال داخل الجلسة، مشيراً إلى أن "اللقاء الديمقراطي" كان في صلب هذه النقاشات التي أفضت في النهاية إلى منح الثقة للموازنة، رغم وجود ملاحظات كثيرة عليها.



وشدد أبو على حق المواطنين والموظفين، عسكريين ومدنيين، سواء في الخدمة الفعلية أو التقاعد، في "العيش بكرامة"، مؤكداً أن واجب الدولة هو تأمين هذه الكرامة دون الوقوع في أي "تهور مالي" كما حدث سابقاً. وختم بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف مع النقابات والحكومة للوصول إلى نتائج مرضية.





Advertisement