خريش وشركات النفط يبحثان تعزيز إجراءات السلامة على طول الشاطئ

عقد للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن ، اجتماعاً مع أعضاء تجمع الشركات المستوردة للنفط في (APIC)، برئاسة وحضور المستشارة التقنية المهندسة سوسن دهام، لبحث سبل التعاون وتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت النفطية على طول .



تعزيز الجهوزية والرقابة تناول المجتمعون سبل رفع مستوى الاستجابة السريعة، وتم التأكيد على استمرار الكشف الدوري والمتابعة المنتظمة للمنشآت للتحقق من التزامها الكامل بالشروط والمواصفات التقنية المطلوبة للوقاية من المخاطر.

كما جرى الاتفاق على تنفيذ مناورات وتمارين مشتركة بين فرق الدفاع المدني والمسؤولين عن السلامة داخل تلك المنشآت لرفع كفاءة التنسيق الميداني عند الطوارئ.



لجنة تقنية مشتركة وفي الختام، اتفق الجانبان على اعتماد وتطبيق أعلى المعايير والدولية في قطاع ، وقرروا تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين وشركات النفط لتولي متابعة هذه الإجراءات وضمان توحيدها، بما يعزز مستوى الحماية العامة.



