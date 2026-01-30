تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
لبنان

خريش وشركات النفط يبحثان تعزيز إجراءات السلامة على طول الشاطئ

Lebanon 24
30-01-2026 | 03:29
خريش وشركات النفط يبحثان تعزيز إجراءات السلامة على طول الشاطئ
خريش وشركات النفط يبحثان تعزيز إجراءات السلامة على طول الشاطئ photos 0
عقد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، اجتماعاً مع أعضاء تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC)، برئاسة مارون الشماس وحضور المستشارة التقنية المهندسة سوسن دهام، لبحث سبل التعاون وتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت النفطية على طول الشاطئ اللبناني.

تعزيز الجهوزية والرقابة تناول المجتمعون سبل رفع مستوى الاستجابة السريعة، وتم التأكيد على استمرار الكشف الدوري والمتابعة المنتظمة للمنشآت للتحقق من التزامها الكامل بالشروط والمواصفات التقنية المطلوبة للوقاية من المخاطر.
 
كما جرى الاتفاق على تنفيذ مناورات وتمارين مشتركة بين فرق الدفاع المدني والمسؤولين عن السلامة داخل تلك المنشآت لرفع كفاءة التنسيق الميداني عند الطوارئ.

لجنة تقنية مشتركة وفي الختام، اتفق الجانبان على اعتماد وتطبيق أعلى المعايير اللبنانية والدولية في قطاع النفط، وقرروا تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين المديرية العامة للدفاع المدني وشركات النفط لتولي متابعة هذه الإجراءات وضمان توحيدها، بما يعزز مستوى الحماية العامة.

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

الشاطئ اللبناني

المدير العام

مارون الشماس

مديرية ال

عماد خريش

اللبنانية

