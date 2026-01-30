تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس عون: السلطة تخدّر اللبنانيين بوعود لن تتحقّق

Lebanon 24
30-01-2026 | 03:51
A-
A+
الرئيس عون: السلطة تخدّر اللبنانيين بوعود لن تتحقّق
الرئيس عون: السلطة تخدّر اللبنانيين بوعود لن تتحقّق photos 0
كتب الرئيس السابق ميشال عون عبر حسابه على "أكس": "عندما يفقد المرء عزيزاً، فإن ما يساعده على تقبّل خسارته هو معرفة أسبابها، ومحاسبة المسؤولين بقضاء عادل إذا كانت هناك جريمة، فلا شيء يُشفى بالإنكار ولا بالتضليل، بل بالاعتراف والمحاسبة والمعالجة.
وهكذا هو حال اللبنانيين اليوم في خسارتهم لودائعهم وجنى العمر. تُخدّرهم السلطة بوعود تعرف مسبقاً أنّها لن تتحقّق، وتستمر في التستّر على سرقة العصر وتجهيل الفاعلين: كيف نُهبت أموال اللبنانيين؟ من سرقها؟ من حمى السارقين؟ من عطّل الإصلاح؟ من عرقل كل جهودنا لتلافي الانهيار؟ ومن أفرغ التدقيق الجنائي من مضمونه لطمس المسؤوليات؟ 
ويأتي إقرار الموازنة بالأمس ليؤكّد النهج نفسه: موازنة تُكرّس الظلم بدل أن تعالجه، وتُشرعن الخسائر بدل أن تكشف أسبابها، وتُحمِّل الناس كلفة الانهيار عبر زيادة الضرائب من دون أي محاسبة للمسؤولين عنه، ومن دون أي خطة واضحة لاستعادة الحقوق. إن معرفة الحقيقة والمحاسبة ليست ترفاً سياسياً، بل أبسط حقوق اللبنانيين المسلوبة، وأول الطريق للمعالجة والخروج من الانهيار". 
الرئيس عون

ميشال عون

جنى العمر

رئيس عون

لبنان

بالا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

فيديو
