تحسبا للاحتجاجات المتوقع حصولها اليوم.. هذا ما يحصل في محيط مجلس النواب

تقوم القوى الامنية منذ الصباح بتعزيز اجراءاتها الامنية ونشر الاسلاك الشائكة في محيط المجلس تحسبا للاعتصام والاحتجاجات المتوقع حصولها اليوم ظهرا، حسب مندوبة " ".

يأتي ذلك بعد التظاهرة مساء أمس، التي قام بها العسكريون المتقاعدون، حيث تمكنوا من الوصول إلى ساحة مجلس النواب.