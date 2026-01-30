تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تحسبا للاحتجاجات المتوقع حصولها اليوم.. هذا ما يحصل في محيط مجلس النواب
Lebanon 24
30-01-2026
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقوم القوى الامنية منذ الصباح بتعزيز اجراءاتها الامنية ونشر الاسلاك الشائكة في محيط المجلس تحسبا للاعتصام والاحتجاجات المتوقع حصولها اليوم ظهرا، حسب مندوبة "
لبنان24
".
يأتي ذلك بعد التظاهرة مساء أمس، التي قام بها العسكريون المتقاعدون، حيث تمكنوا من الوصول إلى ساحة مجلس النواب.
