تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"صرخة المودعين" أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع

Lebanon 24
30-01-2026 | 04:17
A-
A+
صرخة المودعين أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
صرخة المودعين أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظّمت جمعية "صرخة المودعين"، بمشاركة روابط المودعين، تحركاً احتجاجياً أمام السفارة الفرنسية اليوم، رفضاً لما وصفته بالتدخل والضغوط الفرنسية الممارسة على المسؤولين والنواب والحكومة في لبنان.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الضغوط تهدف إلى فرض الموافقة على قانون "الفجوة المالية" الذي أقرته الحكومة، معتبرة إياه تشريعاً لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم. وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن السيادة الوطنية خط أحمر، رافضين تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية اللبنانية، ولا سيما في ملف مالي يمس كرامة وحياة أكثر من مليون مودع.

وحذر المجتمعون من أن الاستمرار في التدخل الخارجي أو الضغوط السياسية لتمرير هذا القانون سيواجه بتحركات شعبية وتصعيد في الشارع دفاعاً عن الحقوق. كما طالب المتظاهرون النواب اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ورفض الخضوع للضغوط، والعمل على حماية أموال المودعين بدلاً من تشريع سرقتها تحت أي مسمى.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك احتجاجي لجمعية "صرخة مودعين" ومطالبة بإقرار قانون عادل يرفع الظلم عنهم
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: مستعدون للتفاوض على شراكة أفضل مع الولايات المتحدة لكن السيادة خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الداخلية اللبنانية

السفارة الفرنسية

الشؤون الداخلية

اللبنانية

الفرنسية

الدستور

أي دولة

الفجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:49 | 2026-01-30
Lebanon24
05:23 | 2026-01-30
Lebanon24
05:11 | 2026-01-30
Lebanon24
05:09 | 2026-01-30
Lebanon24
05:07 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24