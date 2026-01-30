تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بتوجيه من الوزيرة كرامي.. التفتيش التربوي يحقق في حادثة تعنيف

Lebanon 24
30-01-2026 | 04:23
بتوجيه من الوزيرة كرامي.. التفتيش التربوي يحقق في حادثة تعنيف
بتوجيه من الوزيرة كرامي.. التفتيش التربوي يحقق في حادثة تعنيف photos 0
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً توضيحياً رداً على مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس وهو يدعي تعرضه للتعنيف على يد معلمته.

وفور انتشار الفيديو، تحرك التفتيش التربوي لإجراء التحقيقات اللازمة، كما أوفدت مديرية التعليم الأساسي، بتوجيهات من الوزيرة ريما كرامي، موظفين إلى المدرسة المعنية لرفع تقرير مفصل بالواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادثة المذكورة قد وقعت قبل نحو شهرين.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها ستتخذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة بحق المعلمة في حال ثبتت مخالفتها، مؤكدة التزامها بمبدأ الحماية الكاملة للتلاميذ ورفضها القاطع لأي نوع من أنواع التعنيف داخل المؤسسات التربوية.

