بتوجيه من الوزيرة كرامي.. التفتيش التربوي يحقق في حادثة تعنيف

أصدر في بياناً توضيحياً رداً على مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر ، يظهر فيه تلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس وهو يدعي تعرضه للتعنيف على يد معلمته.



وفور انتشار الفيديو، تحرك لإجراء التحقيقات اللازمة، كما أوفدت ، بتوجيهات من ريما كرامي، موظفين إلى المدرسة المعنية لرفع تقرير مفصل بالواقعة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادثة المذكورة قد وقعت قبل نحو شهرين.



وشددت الوزارة في بيانها على أنها ستتخذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة بحق المعلمة في حال ثبتت مخالفتها، مؤكدة التزامها بمبدأ الحماية الكاملة للتلاميذ ورفضها القاطع لأي نوع من أنواع التعنيف داخل المؤسسات التربوية.





