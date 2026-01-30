تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إلقاء القبض على مروج مخدرات في مناطق جبل لبنان

Lebanon 24
30-01-2026 | 04:16
A-
A+
إلقاء القبض على مروج مخدرات في مناطق جبل لبنان
إلقاء القبض على مروج مخدرات في مناطق جبل لبنان photos 0
صدر عـن المديريّـة العـامـّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج هذه المواد في مناطق جبل لبنان.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من معرفة هويته، ويُدعى:
ح. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)
بتاريخ 20-01-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الضبية اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع هيونداي لون اسود، تم ضبطها.
بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:
/7/ علب بلاستيكية مدون عليها “NET” بداخلها مادة يُرجّح انها مخدرات
/3/ علب بلاستيكية مدون عليها ” ١٠٠$ ” بداخلها مادة الكوكايين
/10/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة 1غ
/17/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة نصف غرام
علبتان بلاستيكيَّتان تحتويان مادة الباز
/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين الاجنبي زنة الواحدة 1غ
/3/ أكياس نايلون بداخل كل منها ورقة مدون عليها ” ۱۰۰$” تحتوي مادة الباز
كيسان نايلون بداخل كل كيس ورقة مدون عليها “اجنبي” يحتويان مادة الكوكايين الأجنبي
هاتف خلوي ومبلغ مالي، ورخصة سوق لبنانية مزوّرة باسمه
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
 
Advertisement
