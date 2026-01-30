عون استقبل هيكل... والتقى وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة الإعمار في صدارة الأولويات

عرض رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، مع العماد رودولف هيكل، الأوضاع الأمنية في الجنوب، على ضوء الاعتداءات المتكرّرة، كما بحث معه في التحضيرات الجارية لزيارته المرتقبة إلى واللقاءات التي سيعقدها مع عدد من المسؤولين .

وفي سياق منفصل، أكّد لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية، إنّ "إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات، تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم، وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام لم يطرحه أحد معنا".

وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد من عائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر، إنّ "ملف المحتجزين والأسرى هو محور متابعة يومية ومطروح في المفاوضات أمام لجنة «الميكانيزم»، والأجهزة الأمنية كشفت ظروف خطف النقيب شكر وتتابع التحقيق مع أحد الموقوفين المعنيّين بعملية الخطف".