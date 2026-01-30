تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

عون استقبل هيكل... والتقى وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة الإعمار في صدارة الأولويات

Lebanon 24
30-01-2026 | 04:59
A-
A+
عون استقبل هيكل... والتقى وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة الإعمار في صدارة الأولويات
عون استقبل هيكل... والتقى وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة الإعمار في صدارة الأولويات photos 0
عرض رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الأوضاع الأمنية في الجنوب، على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، كما بحث معه في التحضيرات الجارية لزيارته المرتقبة إلى واشنطن واللقاءات التي سيعقدها مع عدد من المسؤولين الأميركيين.
 
 
وفي سياق منفصل، أكّد الرئيس عون لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية، إنّ "إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات، تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم، وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام لم يطرحه أحد معنا".
 
Image
 
 
 
وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد من عائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر، إنّ "ملف المحتجزين والأسرى في إسرائيل هو محور متابعة يومية ومطروح في المفاوضات أمام لجنة «الميكانيزم»، والأجهزة الأمنية كشفت ظروف خطف النقيب شكر وتتابع التحقيق مع أحد الموقوفين المعنيّين بعملية الخطف".
 
Image
 
