وزير الاتصالات استقبل السفير عيسى: لبنان جاهز ليكون محطة للشركات الاميركية

استقبل وزير الاتّصالات ، في مكتبه في الوزارة، سفير الولايات المتّحدة الأميركية ميشال ، يرافقه المستشارة الاقتصادية والتجارية السيدة رايان، ورئيس نعمان طيّار.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة وواقع قطاع الاتّصالات والإصلاحات القائمة لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات، في إطار رؤية تحويل إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والمعلومات.

وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء أنّ لبنان منفتح على الأعمال، ويدعو الشركات الأميركية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات إلى الاستثمار فيه خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ موقع لبنان الجغرافي الاستراتيجي ورأسماله المشهود له، إلى جانب البنى التحتية التي يجري تطويرها، تشكّل عناصر جذب أساسية. كما لفت الوزير الحاج إلى أنّ الشركات الأميركية تُعدّ رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي، وأنّ لبنان جاهز ليكون محطتها المقبلة.

