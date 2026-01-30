تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: المنطقة على صفيح ملتهب وواشنطن تتصرّف بمنطق الوحش

Lebanon 24
30-01-2026 | 05:09
A-
A+

قبلان: المنطقة على صفيح ملتهب وواشنطن تتصرّف بمنطق الوحش
قبلان: المنطقة على صفيح ملتهب وواشنطن تتصرّف بمنطق الوحش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، ومما جاء فيها:"لا شكّ أن البلد والمنطقة يقعان فوق صفيح ملتهب، وواشنطن تتعامل مع المنطقة والعالم بمنطق الوحش الذي لا يشبع، وإصرارها على ابتلاع الشرق الأوسط سيبتلعها، والأيام شواهد إن شاء الله تعالى، وبين واشنطن وطهران نحن مع طهران، ولبنان الرسمي والشعبي معني بالوقوف مع طهران، لأنها الدولة الوحيدة التي مكّنت لبنان من قدرات الانتصار والصمود في مواجهة إسرائيل واسترداد الدولة وقطاعاتها وأرضها. ولذلك المطلوب سلطة وطنية أمينة على المصالح اللبنانية وليس على اللوائح الأجنبية، والمواقف التي تخدم إسرائيل دون بديل أمني وطني منتشر على الحدود خيانة موصوفة لمصالح لبنان السيادية، وللأسف الدولة تخلّت عن دورها كحارس للمصلحة العامة والقدرات الوطنية السيادية، وهنا تكمن المشكلة في هذا البلد بتغييب القرار الوطني وما يلزم له، وبخاصة أن بنية العقل الإسرائيلي تقوم على العدوان والخراب وسياسة الإستيلاء والتوسّع، وهذا يفترض وجود سلطة وطنية ندّية في وجه تل أبيب تصرّ على تطبيق شروط إتفاق وقف النار، خاصة في جنوب النهر والحافة الأمامية".

وأكّد المفتي قبلان أنه "من دون شجاعة وطنية لبنان سيبقى دائماً مهدد بالسقوط، ووظيفة السلطة أن تمنع العجز الوطني لا أن تكون جزءاً منه، والمقاومة والجيش والشعب المضحّي قوة وطنية قادرة على حماية لبنان من أخطر مشاريع تل أبيب".

وأشار الى أنه "بالمقابل فإن الموازنة من دون دعم للجبهة الجنوبية السيادية ليست أكثر من خوّة تدفعها السلطة للخارج، وبالتالي من غير المقبول أي نوع من أنواع الإستسلام، سواءً سياسي أو سيادي أو مالي، وليس بيد أحد مهما كان، سلطة تغيير العقيدة الوطنية التي تختصر هوية لبنان الأخلاقية، وبخاصة أن ما تقوم به إسرائيل خطير للغاية، والجيش اللبناني معني بالإنتشار في كل جنوب النهر وعلى طول الحافة الأمامية ومن دون أي تأخير، والتأخير له علاقة بالسلطة السياسية المتهمة بمنع انتشار  الجيش اللبناني في جنوب النهر وعلى الحافة الأمامية".

وشدّد على أن المطلوب هو "أمن سيادي وقدرة وطنية وحماية فعلية لسيادة لبنان لا خطابات فارغة، ولأن جماعة الخطاب الفارغ عبء ثقيل على سيادة لبنان، من هنا فإن اللحظة لقراءة لبنان بعين المصالح الوطنية لا بعين أباطرة الخراب، والسيادة ليست شعاراً يقال بل سلطة وطنية قادرة على أن تقول "لا" في وجه الضغط والغارات والعدوان، والسلطة تكون سلطة شرعية بسيادتها، والجيش جيش بقدرته على التفاني دون حدود لبنان وشعبه، فعظمة الوطن لا تصنعها الخطابات العنترية بل القدرة الدائمة على حماية أرض وسيادة ومصالح لبنان". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية تنشر صاروخ "الوحش" لتعزيز الردع
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحول الوجبات السريعة الجسم إلى بيئة ملتهبة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مظلوم عبدي: قواتنا انسحبت للمناطق ذات الأغلبية الكردية وحماية هذه المناطق هي خطنا الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات الجيش السوري: نعلن منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 15:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

هذا البلد

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-01-30
Lebanon24
08:22 | 2026-01-30
Lebanon24
08:19 | 2026-01-30
Lebanon24
08:05 | 2026-01-30
Lebanon24
08:04 | 2026-01-30
Lebanon24
08:00 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24