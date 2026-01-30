تعميم لوزير المالية.. هذه تفاصيله

أصدر تعميماً يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025، وفيه:



" عطفاً على التعميم رقم 4932/ص1 تاريخ 29/12/2025 والمتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025 لغاية 30/1/2026 ضمناً،



تعتبر بيانات القيم التأجيرية عن العام 2025 والصادرة قبل 31/1/2026 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية شرط أن تسدد الرسوم المتوجبة عنها قبل تاريخ 6/2/2026."

