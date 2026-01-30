تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عن جهوز القوائم الانتخابية.. بيان من وزارة الداخلية
Lebanon 24
30-01-2026
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
وزارة الداخلية
والبلديات -
المديرية العامة
للأحوال الشخصية البيان التالي :
"
تعلن المديرية
العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم
الانتخابية
الأولية 2016 - 2027، عملا بالمواد 2 و 33 و 34 من القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17، حيث تم إرسال اقراص مدمجة تحتوي نسخاً منها إلى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى
وزارة الخارجية والمغتربين
بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.
لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها إعتباراً من الأول من شباط 2026 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات
اللبنانية
في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتباراً من الأول من شباط 2026 ولغاية الأول من آذار 2026 ضمناً إلى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي إلى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كان يكون سقط قيده أو وقع خطأ في إسمه أو لأي سبب آخر،علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000(مليون
ليرة لبنانية
فقط) يستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي".
