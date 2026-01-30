جابر اجتمع مع البنك الدولي لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار

عقد اجتماعاً تنسيقياً مع في انريكي ارماس حضره فريق من الخبراء خُصِّص لمتابعة عدد من المشاريع قيد التنفيذ، وجرى التركيز بشكل خاص على مشروعLEAP ،(المخصص لإعادة الاعمار) كما استُعرضت تحديثات أساسية تتعلق بحالة عدد من المشاريع من حيث بلوغها مرحلة النفاذ.وفي هذا السياق، كشف الوزير جابر عن تبلغه عن حصول مشروعين على موافقة الدولي، وهما مشروع للتسريع الرقمي (Lebanon Digital Acceleration) ومشروع الضمان الاجتماعي، وذلك وفق قرارات صدرت عن المجلس مؤخرًا. على أن يستمر العمل على المتطلبات المصاحبة لهذه المشاريع، بما في ذلك الجوانب الفنية والإجرائية ذات الصلة.