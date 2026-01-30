تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أهالي الموقوفين يعقدون اعتصامًا في ساحة رياض الصلح للمطالبة بالعدالة

Lebanon 24
30-01-2026 | 07:05
نفذ العشرات من أهالي الموقوفين اللبنانيين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، في ظل استمرار الاحتجاجات داخل السجون وتقدّم المفاوضات اللبنانيةالسورية الهادفة إلى معالجة أوضاع الموقوفين والمحكومين السوريين.

وافاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام" بان  المعتصمين  طالبواعبر الهتافات التي أطلقونها" بتحرير ابنائهم وفقا لمحاكمات عادلة تجريها السلطات القضائية اللبنانية".

 كما القيت كلمات دعت رئيس الحكومة ووزير العدل لتحمل مسؤولياتهما في هذا الاطار، والى "تخفيف السنة السجنية الى 6 اشهر او اصدار عفو عام، اضافة الى تحسين اوضاع المساجين". كما حملوا النواب مسؤولية ما اعتبروها "المظلومية التي يتعرض لها السجناء، بسبب عدم تحركهم لرفع الغبن عنهم". ودعت الكلمات الى "عدم التجديد لهؤلاء النواب في صناديق الاقتراع بسبب تقاعسهم عن ايجاد الحلول الجذرية لهذا الملف". 
