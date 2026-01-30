إستهداف سيارة في صديقين... والجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عنصراً من "حزب الله" (صور)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في منطقة العاصي، عند أطراف بلدة صديقين الجنوبيّة.

وفي هذا السياق، قال الجيش : "هاجمنا قبل قليل عنصرا من " " في منطقة صديقين جنوبي ".

وأشارت المعلومات إلى استشهاد شخص في الغارة.