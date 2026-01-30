تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نعمت عون تشارك في لقاء نسائي واجتماعي في ادما

Lebanon 24
30-01-2026 | 07:26
نعمت عون تشارك في لقاء نسائي واجتماعي في ادما
نعمت عون تشارك في لقاء نسائي واجتماعي في ادما photos 0
لبّت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون دعوة سينتيا حبيش إلى لقاء أُقيم في دارتها في ادما، بحضور عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندى بري، وعقيلات رؤساء جمهورية وحكومات سابقين، إضافة إلى عقيلات وزراء ونواب، وحشد من الشخصيات النسائية والاجتماعية.


و أثنت حبيش على" دور و نشاط السيدة نعمت عون"، مشيدةً" بحضورها الدائم ودعمها المتواصل لمختلف المناطق اللبنانية"، مؤكدة " أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة اللبنانية في ترسيخ قيم العائلة و التربية و دورها الريادي في المجتمع ".
