نعمت عون تشارك في لقاء نسائي واجتماعي في ادما

لبّت الأولى السيدة نعمت عون دعوة إلى لقاء أُقيم في دارتها في ، بحضور عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة ، وعقيلات رؤساء وحكومات سابقين، إضافة إلى عقيلات وزراء ونواب، وحشد من الشخصيات النسائية والاجتماعية.





و أثنت على" دور و نشاط السيدة نعمت عون"، مشيدةً" بحضورها الدائم ودعمها المتواصل لمختلف المناطق اللبنانية"، مؤكدة " أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة اللبنانية في ترسيخ قيم العائلة و التربية و دورها الريادي في المجتمع ".

